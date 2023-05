Was wurde aus Geschäftsführer Klaus Hraby?

Klaus Hraby wurde 1958 in Waidhofen geboren. Nach seinem Handelsschulabschluss fing er als Kostenrechner bei der Firma YO in Kröllendorf an. Dort war er 16 Jahre tätig, die letzten vier davon als Geschäftsführer. Er blieb in der Lebensmittelindustrie, ist nun das elfte Jahr Geschäftsführer der Firma Efko in Eferding und plant mit Ende 2024 die Pension anzutreten. Seit März ist Klaus Hraby der neue Obmann der Sportunion Waidhofen. In seiner Jugend bereits begeisterter Skifahrer, begann er 1997 mit dem Laufen, leitet seit etwa 16 Jahren die Sektion Leichtathletik der Sportunion Waidhofen und war Co-Organisator vieler Waidhofner Stadtläufe.

