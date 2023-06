Was wurde aus HAK/HAS-Lehrerin Christa Merkinger-Beck?

Christa Merkinger-Beck wurde 1943 in Waidhofen geboren. Nach der Matura am BRG studierte sie Englisch und Sport in Wien und begann 1969 an der HAK und HAS Waidhofen zu unterrichten. Sie war immer Lehrerin mit Herz und Seele, vor allem der Unterricht in der Klasse, der direkte Austausch mit den Schülerinnen und Schülern bereitete ihr viel Freude. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge trat sie deshalb 1996 aus gesundheitlichen Gründen die Pension an. Heute verbringt sie viel Zeit mit der Betreuung ihres großen Hauses und Gartens, beherbergt in den Ferien immer gerne ihre Enkelkinder und ist gemeinsam mit ihrem Mann auch nach wie vor sportlich sehr aktiv, zum Beispiel beim Skifahren oder auf E-Bike-Touren.