Was wurde aus Lehrerin Gerda Bruckmüller?

Gerda Bruckmüller wurde 1960 in Waidhofen geboren, wuchs in Hausmening auf und beschloss bereits in frühen Jahren Lehrerin zu werden. Nach der Matura am BORG Scheibbs und der Ausbildung an der PÄDAK in Linz begann sie 1982 an der heutigen MS Rosenau zu unterrichten. Nach 21 Jahren wechselte sie an die Sportmittelschule Waidhofen-Zell, wo sie bis zu ihrem Pensionsantritt vor einem Jahr tätig war. Geschichte war sowohl als Schülerin als auch als Lehrerin immer ihr Lieblingsfach. In ihrer Pension genießt Bruckmüller nun, mehr Zeit für ihre Hobbys zu haben. Bei ihren Reisen ist sie nun nicht mehr an die Hauptsaison gebunden. Außerdem liest sie sehr gerne, vor allem skandinavische Krimis und bestrickt ihre ganze Familie mit Socken.