Was wurde aus Lehrerin Ilse Friesenegger?

Ilse Friesenegger wurde 1947 in Waidhofen geboren, wo sie auch heute noch lebt. Nach der Matura am BRG machte sie eine einjährige Lehrerinnenausbildung in St. Pölten und unterrichtete dann in ihrem ersten Dienstjahr an der Volksschule Konradsheim. Nach einigen anderen Stationen kam sie an die damalige Hauptschule Waidhofen. Im Laufe von 17 Jahren unterrichtete sie dort viele verschiedene Fächer und schätzte diese Zeit sehr. Danach wechselte sie an die Volksschule Waidhofen, wo sie noch bis zu ihrer Pensionierung 2003 tätig war. Seither bereiste sie gemeinsam mit ihrem Mann viele europäische Länder und vor allem die Insel Sizilien, wo auch eines ihrer vier Kinder lebt. Außerdem beschäftigt sie sich gerne mit Musik und der Arbeit in Haus und Garten.