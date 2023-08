Was wurde aus Polizeikommandant Fritz Bös?

Fritz Bös wurde 1941 in Waidhofen geboren und wurchs in Opponitz auf. Er machte eine Bäckerlehre und leitete eine Bäckerei in Rotheau bei Traisen. Einige Jahre später entschied er sich für einen Berufswechsel und besuchte die Polizeischule in Wien. Er kehrte nach Waidhofen zurück und nahm 1975 einen Posten in Steyr an. Nach der Prüfung zum dienstführenden Beamten wurde er Kommandant des Verkehrsunfallkommandos und später Dienststellenleiter, 1999 trat er die Pension an. Seit den Sechzigerjahren war er Mitglied des Touringclubs Waidhofen, in den Neunzigern wurde er zum Obmann gewählt. Er begleitete dieses Amt bis zum vergangengen Mai und organisierte in dieser Funktion Pfingstreisen in viele europäische Hauptstädte.