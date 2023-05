Was wurde aus Reinigungskraft Margarete Wührer?

Margarete Wührer wurde 1959 in Kleinhollenstein geboren und besuchte die Volks- und Hauptschule in Hollenstein. 1976 kam ihre Tochter zur Welt, ein Jahr später folgte ein Sohn. 1977 zog die Familie nach Waidhofen, wo Wührer bis heute lebt. Sie blieb einige Jahre bei ihren Kindern zu Hause und begann danach als Reinigungsfachkraft in verschiedenen Haushalten und Ordinationen in Waidhofen zu arbeiten, was sie bis zu ihrer Pensionierung 2019 tat. Heute verbringt sie ihre Zeit gerne bei Kaffeerunden mit Freundinnen, mit Radfahren und Schwimmen im Parkbad Waidhofen und sie fährt gerne und regelmäßig auf Urlaub nach Kroatien.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.