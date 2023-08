Was wurde aus Rot-Kreuz-Mitarbeiterin Christine Brandl?

Die 1953 geborene Waidhofnerin Christine Brandl war 17 Jahre lang hauptberuflich für das Rote Kreuz in der Buchhaltung und Verwaltung tätig. Seit zehn Jahren ist sie zwar in Pension, arbeitet aber weiterhin ehrenamtlich fürs Rote Kreuz, etwa bei der Kummernummer und früher auch in der Flüchtlingsbetreuung.

Seit 13 Jahren organisiert sie die „Team Österreich Tafel“ in Kematen, bei der sie mit 80 Freiwilligen Lebensmittelspenden organisiert und an Bedürftige abgibt. Außerdem unterstützt sie bei der individuellen Spontanhilfe des Roten Kreuzes Menschen in finanziellen Notlagen. Ihre Ehrenämter nehmen zwar mehr Zeit als ein Halbtagsjob in Anspruch. Trotzdem findet Brandl noch Zeit für ihre drei Enkeltöchter und ihren privaten Seniorenkaffeetisch.