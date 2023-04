Was wurde aus Sachbearbeiterin Friederike Graf?

Friederike Graf wurde 1951 in St. Pölten geboren und wuchs in Markersdorf und Prinzendorf auf. 1971 heiratete sie ihren Mann Helmut Graf und zog nach Waidhofen, wo sie bei der IFE als Sachbearbeiterin im Einkauf anfing. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder war sie 17 Jahre lang als Hausfrau und Mutter tätig, dann begann sie halbtags bei der AG für Bauwesen, der heutigen Porr Bau GmbH, zu arbeiten, was sie bis zu ihrem 55. Lebensjahr tat. Vor 17 Jahren entdeckte Friederike Graf ihre Begeisterung für den Golfsport, den sie als Mitglied des Golfclubs Schloss Ernegg in Steinakirchen ausübt. Außerdem geht sie gerne wandern und fährt gerne Rad.

