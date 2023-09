Was wurde aus Sekretärin Lucia Neubauer?

Lucia Neubauer wurde 1954 in Wien geboren. Einige Jahre später zog die Familie ins Pielachtal. Sie besuchte die Volksschule in Frankenfels, die Hauptschule in Kirchberg und kam dann ins damalige Mädchenkonvikt nach Waidhofen. Nach ihrem Handelsschulabschluss begann sie als Sekretärin zu arbeiten, unter anderem im Krankenhaus Waidhofen und am Afro-Asiatischen Institut Wien, wo sie ihr lebenslanges Interesse für andere Kulturen entdeckte, und dann lange Zeit an der HAK/HAS Waidhofen. Neben dem Beruf war sie immer in Vereinen engagiert und bemühte sich um die Erhaltung regionalen Kulturgutes. Nach ihrer Pensionierung 2012 setzte sie sich in Vereinen sowie in privaten und öffentlichen Initiativen für das Wohl Asylsuchender ein.