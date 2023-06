Was wurde aus Sportlehrer Klaus Würnschimmel?

Klaus Würnschimmel wurde 1944 in Wien geboren und kam Ende der Vierzigerjahre nach Bruckbach. Er absolvierte eine Lehre zum Werkzeugmacher, machte nach dem Bundesheer aber noch die Ausbildung zum Diplomsportlehrer an der Uni Wien. 1967 begann er an der HTL Waidhofen zu unterrichten, wo er unter anderem die Sommersportwochen initiierte, an der Gründung des AFW erstbeteiligt war und viele Erfolge mit Schulmannschaften feiern konnte. Für seine Leistungen wurde er vom Land Niederösterreich als Oberstudienrat ausgezeichnet, 2007 trat er den Ruhestand an. Seit seiner Jugend ist Würnschimmel als Sportler aktiv und erfolgreich, seit 57 Jahren ist er bereits Mitglied der Sportunion Waidhofen, wo er heute auch im Vorstand tätig ist.