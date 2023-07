Was wurde aus Theologin Friederike Kaltenbrunner

Friederike Kaltenbrunner wurde 1959 geboren. Ihre Mutter war die Waidhofner akademische Malerin Hilde Leutgeb-Kaltenbrunner. Die Familie wohnte in Wien, verbrachte aber die Sommerferien immer in Waidhofen. Nach ihrem Studium der katholischen Theologie verbrachte Kaltenbrunner zwei Jahre in Frankreich und begann dann für die Diozöse St. Pölten zu arbeiten, hauptsächlich als Pastoralassistentin in der Pfarre Krems St. Veit. Sie absolvierte einen Museumskustodenlehrgang und ist seit ihrem Pensionsantritt vor drei Jahren noch intensiver als Kulturvermittlerin tätig. Derzeit wohnen Kaltenbrunner und ihr Mann noch in Paudorf, sind aber gerade im Begriff, ihr Elternhaus zu restaurieren, um bald ganz nach Waidhofen zu ziehen.