Was wurde aus Verkäuferin Waltraud Offenberger?

Waltraud Offenberger wurde 1952 im steirischen Rottenmann geboren. Bald zog die Familie ins Ybbstal und sie besuchte Kindergarten und Volksschule in Böhlerwerk und danach die Klosterschule Gleiß. Sie absolvierte eine Schneiderinnenlehre, begann zu arbeiten, blieb nach der Geburt ihrer Kinder dann aber ungefähr 20 Jahre zu Hause und war für diese Möglichkeit sehr dankbar. Später begann sie halbtags als Verkäuferin zu arbeiten, zuerst im Textilgeschäft von Johanna Fabian in Waidhofen, dann in der Bäckerei Koch. Nach dem Pensionsantritt 2013 arbeitete sie dort noch geringfügig weiter, nachdem die Bäckerei schloss, wechselte sie in das Bekleidungsgeschäft Freiwild. In ihrer Freizeit hält sie sich gerne mit sportlichen Aktivitäten fit.