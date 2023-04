Was wurde aus Waidhofner Lehrerin Eva Gruber?

Eva Gruber wurde 1958 in Waidhofen geboren. Sie absolvierte die Ausbildung zur Volksschullehrerin in Krems und unterrichtete an verschiedenen Landschulen, bevor sie 1987 eine Stelle an der Volksschule Waidhofen in der Plenkerstraße antrat. Sie hatte immer viel Freude am Unterrichten und daran, die Entwicklung der Kinder mitzuverfolgen. Eine große Leidenschaft war immer auch schon das Reisen und Campieren. Gemeinsam mit ihrem Mann erkundete Gruber Europa im Wohnwagen und besuchte auch fernere Ziele wie Tansania, die Kapverden oder Myanmar. Heute genießt sie es, mehr Zeit für ihre Hobbies, Freunde und Familie zu haben.

