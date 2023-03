WMMS-Schülerinnen präsentieren Waidhofen bei Englischbewerb

Drei Schülerinnen der 4b-Klasse der Wirtschafts- und Musikmittelschule Waidhofen/Ybbs nehmen heuer am Projekt „English Top Talents“ teil, in dem gefordert ist, die eigene Stadt in der Fremdsprache zu präsentieren.

Emma Hönikl, Simone Hofmarcher und Hanna Kronsteiner überlegten gemeinsam mit ihrer Englischlehrerin Johanna Sandhofer, was in Waidhofen sehens- und beachtenswert sein könnte. Daraufhin stellten die Mädchen passende Texte und Interviewfragen auf English zusammen, suchten geeignete Orte, filmten und bearbeiteten ihre Arbeiten. Was daraus entstand, lässt sich sehen und wurde nun als Wettbewerbsprojekt eingereicht.

