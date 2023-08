Zwei Pflasterbaustellen in der Innenstadt erregen die Gemüter

Zwei Pflasterbaustellen gibt es derzeit in der Waidhofner Innenstadt. Begonnen haben die Instandhaltungsarbeiten des Innenstadtpflasters am 10. Juli am Oberen Stadtplatz. Hier wird der Bereich zwischen Schuhhaus Watzinger und Raiffeisenbank saniert. Sechs Wochen Arbeitszeit hatte man für die Arbeiten avisiert. Am 31. Juli wurde dann eine zweite Pflasterbaustelle am Unteren Stadtplatz im Bereich des Raiffeisen-Reisebüros gestartet. Ursprünglich sollte es hier erst am 2. Oktober losgehen.

Das sorgt bei manchen in der Innenstadt derzeit für Unmut. Dabei sind es einmal mehr vor allem die durch die Baustellen fehlenden Parkplätze, die aufregen. Bekrittelt wird aber auch, dass die Baustelle am Unteren Stadtplatz begonnen wurde, obwohl die Arbeiten am Oberen Stadtplatz offensichtlich pausieren. Auch dass andere Stellen sanierungsbedürftiger als der Bereich am Unteren Stadtplatz seien, wird kritisiert.

Am 31. Juli wurde eine zweite Baustelle am Unteren Stadtplatz eröffnet. Foto: NÖN, Kössl

„Wir haben damals zwei Zeitfenster für die beiden Baustellen definiert. Diese waren aber nicht Teil des Gemeinderatsbeschlusses“, hält Baustadtrat Martin Dowalil (Liste FUFU) fest. „Der Gemeinderat hat die Mittel für die Arbeiten freigegeben. Die Abwicklung erfolgt über das Bauamt mit der beauftragten Firma. Da mische ich mich nicht mehr ein.“ Den Grund für die zweite parallele Baustelle kennt Dowalil nicht. Was sicher nicht optimal ist, ist, dass eine zweite Baustelle begonnen wird, während die erste noch nicht abgeschlossen ist“, hält der FUFU-Stadtrat fest. „Das sorgt natürlich für Unruhe. Dem werde ich auch nachgehen.“

Dowalil verweist auf den Sanierungskatalog für die Pflasterung, an den halte man sich. „Es stimmt schon, dass der Bereich beim Ybbstor sehr sanierungsbedürftig ist. Dort gibt es aber ein anderes Pflastersystem. Das kann man nicht einfach vorziehen.“ Der Baustadtrat hält fest, dass nach Fertigstellung der beiden derzeitgen Baustellen die großflächige Fahrbahnsanierung in der Innenstadt noch heuer abgeschlossen sei. Danach stehe noch das Kopfsteinpflaster in der Ybbstorgasse an. „Ich hoffe, dass sich auch das noch heuer ausgeht. Wenn nicht, braucht es dort zumindest vor dem Winter noch Maßnahmen bei den großen sanierungsbedürftigen Stellen.“

Zwei Zeitfenster, um Kleine nicht auszuschließen

Um „kleine“ Anbieter, die nicht über die erforderlichen Personalkapazitäten verfügen, im Bieterverfahren nicht auszuschließen, habe man für die beiden Pflasterbaustellen ursprünglich zwei Zeitfenster vorgesehen, heißt es seitens der Stadt. Nachdem der Auftragnehmer feststand, habe das städtische Bauamt Gespräche mit der beauftragten Firma geführt, ob eine gleichzeitige Baudurchführung möglich wäre. Dies sei einerseits erfolgt, um die Bauzeit zu verkürzen und damit die Beeinträchtigungen in der Innenstadt möglichst zu minimieren. Andererseits sei davon ausgegangen worden, dass es in der Ferienzeit urlaubsbedingt weniger Kfz-Verkehr in der Innenstadt gebe und die Kundinnen und Kunden die Innenstadt im Sommer vermehrt mit dem Rad oder zu Fuß besuchen und somit auch der „Parkdruck“ geringer sei als im Herbst.

Foto: NÖN, Kössl

Da eine gleichzeitige Bauausführung innerhalb des ersten Zeitfensters möglich gewesen sei, könnten nun beide Baustellen, für die ursprünglich in Summe zwölf Wochen vorgesehen gewesen seien, vorbehaltlich der Witterung, innerhalb von sechs Wochen zur Gänze abgewickelt werden, wird seitens der Stadt betont. Seiten der Kaufmannschaft habe es keine Einwände gegeben.

Die konkrete Einteilung des Baustellenablaufs sei Sache der Baufirma, solange dies keinen negativen Einfluss auf die vereinbarte Bauzeit habe, heißt es seitens der Stadt weiter. So die Witterung passt, soll die Baustelle am Oberen Stadtplatz bis spätestens 14. August, jene am Unteren Stadtplatz bis 18. August abgeschlossen sein.