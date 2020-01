Am 11. Jänner ging im Waidhofner Schlosscenter der Ball der Waidhofner HTL über die Bühne.

Direktor Harald Rebhandl konnte zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen Bürgermeister werner Krammer willkommen heißen. Die beiden Schulsprecher Florian Fasching aus Ybbs und Florian Funke aus Amstetten eröffneten den Ball nach einer stilvollen und doch flotten Polonäse. Eine Sensation war die Mitternachtseinlage, bei der ein Ufo aus dem All umschwirrt von einem Geschwader an LED-leuchtenden Drohnen auf der Bühne notlandete. Die HTL-Technikerinnen hatten das Raumschiff schweißend und schmiedend aber bald wieder flottgemacht, sodass die grünen Aliens bald wieder abheben und die Marsmädchen getrost durch das All und die Gäste durch den Ballabend