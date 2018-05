Regisseurin Anna Katharina Bernreitner bringt im Sommer W.A. Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ in der alten Bene-Fabrik auf die Bühne und sucht noch Boxer.

Opern an ungewöhnlichen Orten zu inszenieren, hat sich die „Oper rund um“ zur Aufgabe gemacht. So wurde etwa schon Mozarts „Die scheinbare Gärtnerin“ in der Gärtnerei Starkl oder „Die Fledermaus“ von Johann Strauss im Freibad Aschbach zur Aufführung gebracht. Vergangenes Jahr erlebte die „Oper rund um“ mit Mozarts „Don Giovanni“ im Schlosshof des Rothschildschlosses ihre viel umjubelte Waidhofen-Premiere.

Auch im heurigen Sommer wird in der Stadt der Türme wieder eine Oper zu Aufführung gelangen. Der Schauplatz ist jedoch ein anderer. Gemäß der Vorgabe, immer neue Locations zu bespielen, wird heuer in der alten Bene-Fabrik auf der Zell Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ gegeben. Die Idee zur „Oper rund um“ stammt von der gebürtigen Waidhofnerin Anna Katharina Bernreitner. Seit 2011 verwandelt sie mit ihrer Truppe kulturfremde Orte in Opernbühnen. Dafür erhielt sie im Vorjahr den Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich für Kultur in der Sparte „darstellende Kunst“.

Auch heuer wieder wird Bernreitner für die künstlerische Leitung und die Regie der Oper verantwortlich zeichnen. Wie im Vorjahr bei „Don Giovanni“ gehe es auch in der heurigen Inszenierung wieder um die Liebe, kündigt die Regisseurin an. „Heuer wird es aber weniger erotisch und sinnlich. Während letztes Jahr die Liebe und das Begehren im Zentrum standen, wird das Thema Liebe in ‚Die Entführung aus dem Serail‘ eher philosophisch abgehandelt. Es geht um Liebe und Treue und den Kampf um die Liebe.“

Premiere am 26. Juli

Die verlassene Bene-Fabrik aus dem Jahr 1790 ist für Bernreitner als Schauplatz ideal. Das von Johann Gottlieb Stephanie verfasste Libretto hat man inhaltlich adaptiert, indem die Geschlechterrollen vertauscht wurden. Die Entführten finden sich zwar noch immer im Serail des mächtigen Bassa Selim wieder, dieser ist nun aber eine Frau. Dem entsprechend besteht der Harem, den sich Bassa Selim hält, auch nicht aus Frauen, sondern aus Männern, die in einem Boxring gegeneinander antreten müssen. Die Regisseurin ist deshalb derzeit noch auf der Suche nach professionellen Boxern, die in der Inszenierung mitspielen wollen.

Die politische Komponente des Stücks hat man gestrichen. Mozarts Oper enthalte viele Klischees über die Türkei und Europa, die man auch aus der Zeit heraus verstehen müsse, meint Bernreitner. „Das wollten wir aber nicht anfassen. Uns geht es um die Psychologie der Figuren und die Umkehr der Geschlechterrollen.“

Bei der alten Bene-Fabrik handle es sich um einen ganz besonderen Ort, meint Bürgermeister Werner Krammer. „Diese Fabrik ist ein Zeugnis der Industrialisierung, die ihre Funktion im Wandel der Zeit verloren hat und nun aus dem Dornröschenschlaf geholt wird.“ Der Stadtchef verweist damit auf den Zukunfts-Campus, der hier im Entstehen ist. Ein Detailkonzept solle demnächst vorgestellt werden. Bevor die alten Fabrikshallen aber weichen müssen, wird das alte Fabriksgebäude mit der „Oper rund um“ nun noch ein letztes Mal bespielt. 150 Zuschauer werden Platz finden.

Die Proben zu „Die Entführung aus dem Serail“ starten in Waidhofen am 9. Juli. Die Premiere geht dann am 26. Juli über die Bühne. Vier weitere Aufführungen folgen. Karten dafür sind bereits erhältlich.