Walter Sitz ist als Musiker in verschiedenen Formationen zwischen Jazz und Pop umtriebig. Sein Wissen als Schlagzeuger vermittelt er an der Musikschule Waidhofen. Aktuell schreibt er an einem Buch, mit dem er Rhythmusgefühl vermitteln möchte und ist auf der Suche nach Unterstützern.

NOEN