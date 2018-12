Ein geheizter Kachelofen löste am Freitag vor zwei Wochen in der Reichenauerstraße einen Glimmbrand im Keller eines Reihenhauses aus. Was für ein Glück, dass die Bewohner nur wenige Wochen zuvor einen Rauchmelder installiert hatten. So wurden sie sofort auf den Brand aufmerksam. Bei der Nachschau war die Rauchentwicklung aber bereits so stark, dass der Raum nicht mehr betreten werden konnte.

Die Waidhofner Stadtfeuerwehr war aber umgehend vor Ort und konnte das Feuer unter Verwendung von Atemschutzgeräten rasch löschen. Die Sache hätte aber auch anders ausgehen können, schließlich war der Raum rundum mit Holz vertäfelt und im Keller befand sich eine mit Holz ausgestattete Sauna.

„Der Brandmelder hat hier Schlimmeres verhindert“, sagt Feuerwehrkommandant Johann Neubauer. „Es macht wirklich Sinn, so ein Gerät zu installieren.“