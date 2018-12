Noch ist nicht klar, wie es mit dem Tierpark Buchenberg weitergehen soll. Während die Stadt Waidhofen den Tierpark redimensionieren möchte, hielt Tierparkbetreiber Andreas Plachy bis zuletzt an einem Tourismusbetrieb fest.

Trotz intensiver Verhandlungen und Gespräche mit Tierparkbetreiber Plachy gebe es noch keine Lösung für die Zukunft des Tierparks, hieß es am Dienstag Vormittag in einer Aussendung der Stadt.

Am Montag Abend stand der Tierpark im Waidhofner Gemeinderat einmal mehr auf der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils. Der Gemeinderat habe in der Sitzung beschlossen, den mittlerweile in den Dienststand der Stadt zurückberufenen Andreas Plachy sowie einen städtischen Forstarbeiter bis Ende Jänner zur Betreuung des Tierparks zur Verfügung zu stellen, heißt es in der Aussendung.

„Wir haben immer gesagt, dass wir die Tiere nicht im Stich lassen werden“, sagt Stadtchef Werner Krammer. „Die beiden Personalüberlassungen sind der Beitrag der Stadt, um die Tiere weiterhin versorgen zu können.“ Bis zur Gemeinderatssitzung Ende Jänner solle Klarheit herrschen, wie es weiter geht.