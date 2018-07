Schnopsidee heißt die Musikgruppe und schlicht auch „Schnopsidee“ nennen die sechs Musiker Manfred Hirtenlehner, Stefan Bleiner, Roland Ritt, Josef Wechselauer, Martin Hiebler und Georg Brenn ihre erste CD.

Am Samstag präsentierten sie ihr Erstlingswerk im Gasthaus Schatzöd in Konradsheim, in das zahlreiche Freunde und Musikerkollegen des sympathischen Sextetts gepilgert waren. „Man könnte die Zusammenstellung einfach mit Tanzlmusi überschreiben“, sagen die Musiker. Die CD beginnt mit dem „Zillertaler Marsch“ und enthält eine gelungene Mischung aus 18 Stücken von Boarischen über Walzer bis zu Krainer Musik.