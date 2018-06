Ein Unfall mit einem Lkw ereignete sich am Dienstag der Vorwoche in der Grünhofstraße in Waidhofen.

Ein stadtauswärts fahrender LKW-Lenker wollte am Vormittag mit seinem Fahrzeug samt Anhänger vor einer Bergkuppel gerade zwei Radfahrer überholen, als ihm zwei Radfahrer entgegenkamen. Er leitete eine Vollbremsung ein. Dabei löste sich jedoch ein etwa 1.500 Kilogramm schwerer Kompressor von der Ladefläche. Ein Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde verletzt. Er konnte jedoch eigenständig das Krankenhaus aufsuchen.

privat

Als der LKW-Lenker anschließend den Schaden begutachtete, nahm er ein eigenartiges Geräusch bei der Druckluftanlage am Lkw wahr. Obwohl er die Handbremse angezogen hatte, begann sich das tonnenschwere Gefährt plötzlich in Bewegung zu setzen. Der Fahrer versuchte noch auf den Lkw aufzuspringen, um sein Fahrzeug zu bremsen. Dabei stürzte er jedoch und verletzte sich.

privat

Der Lkw prallte gegen zwei dahinter stehende Autos sowie den Anhänger von einem der beiden Autos. Die Freiwillige Feuerwehr Zell stabilisierte den Hängerzug und führte die Bergung des erheblich beschädigten Autoanhängers durch. Außerdem halfen die Kameraden bei der Bergung des Kompressors, beseitigten die ausgeflossenen Betriebsmittel und reinigten die Straße.