Die Citybahn dominierte erwartungsgemäß die montägliche Sitzung des Waidhofner Gemeinderats. Auf der Tagesordnung stand das bereits im Vorfeld viel diskutierte Verkehrsgesamtpaket. Dieses enthält neben der Realisierung eines bedarfsorientierten Anrufsammeltaxis (ISTmobil) und eines Radwegs auf Waidhofner Seite nach Gstadt als zentralen Punkt die Verkürzung der Waidhofner Stadtbahn.

Da die Stadt die Bahn jedoch nicht betreibt, wird in dem Antrag, der am Montag zur Beschlussfassung anstand, die NÖVOG ersucht, die Citybahn zu verkürzen. In den Antrag mitaufgenommen wurden außerdem drei Punkte, welche die SPÖ im Stadtsenat eingebracht hatte. So wird die NÖVOG ersucht, zusätzliche Citybahn-Haltestellen bei der Firma Oberklammer und beim Eurospar zu evaluieren, und soll ein preisgünstiges Ticket für alle Waidhofner Öffis eingeführt werden.

Beschlossen wurde der Tagesordnungspunkt letztendlich aber nur von der WVP und SPÖ-Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger. Der Rest der SPÖ (6 Mandate) ging nicht mit, wobei SP-Vizebürgermeister Martin Reifecker und SP-Mandatar Fritz Hofer an der Sitzung nicht teilnahmen. Auch UWG-Mandatar Michael Elsner ließ sich entschuldigen.

FUFU: Zweifel an Kosten für Kreuzungssicherung

Die Diskussion, die der Abstimmung vorausging war zwar ausführlich, aber dennoch sehr sachlich. FUFU-Stadtrat Martin Dowalil stört, dass mehrere Verkehrsmaßnahmen in ein Paket verpackt sind. Ein Betriebsgebiet neben der Citybahn schließt sich für ihn nicht aus. Die kolportierten Kosten von einer Million Euro, die für die Sicherung der Eisenbahnkreuzungen auf der gesamten Citybahnstrecke auf die Stadt zukämen, bezweifelt er. „Worauf fußt diese Schätzung der NÖVOG?“, wollte Dowalil wissen. Nach seinen Recherchen käme man auf einen Gemeindeanteil von bis zu 500.000 Euro. Zudem fordert er einen architektonischen Gesamtmasterplan für das Betriebsgebiet Kreilhof ein.

Für FPÖ-Gemeinderat Dieter Bures resultiert die schlechte Frequentierung der Citybahn daraus, dass die Fahrzeiten nicht an die ÖBB angepasst seien. FPÖ-Mandatar Karl-Heinz Knoll plädierte dafür, die Citybahn im Straßenbahnbetrieb mit niedrigerer Geschwindigkeit, aber höherer Taktfrequenz zu führen. Damit würde man sich die Eisenbahnkreuzungssicherung sparen. „Die Citybahn soll so bleiben, wie sie ist“, stellte hingegen Grünen-Mandatar Matthias Plankenbichler fest.

Die SPÖ ist gespalten. Für Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger ist das Paket mit dem SPÖ-Zusatz richtig. „Natürlich ist die Kürzung schmerzlich“, sagte er. „Es braucht aber eine bedarfsorientierte Verbesserung des öffentlichen Verkehrsangebots.“ Die drei SPÖ-Punkte seien unumgänglich, meinte auch SPÖ-Mandatar Armin Bahr. Dennoch plädiert er dafür, ein neues Betriebsgebiet mit der Bahn anzubinden. In Zeiten der „Fridays-for-Future“-Bewegung sei die Bahnkürzung das falsche Zeichen, hielt SPÖ-Gemeinderätin Katharina Bahr fest.

WVP-Stadtchef: Zehn Anfragen von Firmen

„Wir brauchen dringend betriebliche Entwicklungsflächen“, verteidigte WVP-Bürgermeister Werner Krammer die Maßnahme. Von zehn Firmen lägen ihm Anfragen vor. Hinsichtlich einer qualitätsvollen Gestaltung des Betriebsgebiets brauche es natürlich eine umsichtige Vorgangsweise, zuerst aber müsse man die Gründe sichern. Krammer unterstrich, dass durch die Kürzung ein durchgehender Radweg nach Ybbsitz möglich werde. Die Kostenangabe der NÖVOG für die Kreuzungssicherung hält er für plausibel. „Die Kürzung der Citybahn ist kein Kahlschlag im öffentlichen Verkehr“, sagte der Stadtchef. Vielmehr gehe es darum, die Attraktivität zu steigern.