Was als Schulprojekt an der HAK Waidhofen begann, ist mittlerweile zu einem fixen Programmpunkt im Waidhofner Veranstaltungskalender geworden: die Vortragsreihe Wirtschaft 2050. Auch in diesem Jahr wird sie wieder über die Bühne gehen – und auch heuer enttäuscht ihr hochkarätig besetztes Line-up nicht. Erwartet werden der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern, der Leiter des Kompetenzzen trums für Nachhaltigkeit an der Wirtschaftsuni Wien Fred Luks sowie der Gründer von „Sportbionier“ Emanuel Ziegler.

Veranstaltungsort der mittlerweile sowohl mit dem Anerkennungs- als auch dem Zukunftspreis der Stadt Waidhofen ausgezeichneten Vortragsreihe ist auch heuer wieder der Waidhofner Plenkersaal. Da sich die Vorträge in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit erfreuten, musste man vom Kristall- auf den größeren Plenkersaal ausweichen. „Wir können pro Vortragsabend um die 200 Besucher begrüßen“, freut sich Raphael Kößl, der dem achtköpfigen Organisationsteam vom Verein Wirtschaft 2050 als Obmann vorsteht.

„Wir wollen einen Raum schaffen, wo man sich überlegt, was man in der Wirtschaft tun kann.“

Vereinsobmann Raphael Kößl

Der Eintritt zu den Vorträgen ist wie immer frei. „Wir wollen, dass möglichst viele Leute zu den Vorträgen kommen und dass Kosten kein Hindernis sind, sich verschiedene Wirtschaftsperspektiven anzuhören“, sagt Kößl. „Dass es möglich ist, diese Veranstaltungsreihe bei freiem Eintritt zu realisieren, verdanken wir den zahlreichen Unterstützern.“

Vorträge geben Raum zur Diskussion

Insgesamt findet die Veranstaltungsreihe heuer zum sechsten Mal statt. Im Jahr 2010 hob Raphael Kößl gemeinsam mit einigen Mitschülern die Vortragsreihe als Maturaprojekt aus der Taufe. „Wir haben damals für uns festgestellt, dass das bestehende System nicht funktioniert und sich in der Wirtschaft etwas grundlegend ändern muss“, sagt Kößl. „Wir wollten einen Raum schaffen, wo man gemeinsam überlegt, was man tun kann.“

Mit den Vorträgen wolle man dem Publikum verschiedene Perspektiven zur aktuellen Wirtschaftslage und zur Wirtschaft der Zukunft präsentieren. „Wir laden sowohl Referenten ein, die alternative Wirtschaftssysteme vertreten, als auch Vortragende, die konventionelle Systeme vorstellen“, sagt der Obmann. So konnte man bereits die beiden EU-Parlamentarier Othmar Karas und Ulrike Lunacek, Modeschöpferin Sina Trinkwalder oder auch Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann begrüßen. „Meine persönlichen Highlights waren die Vorträge von Niko Paech und Heini Staudinger“, sagt Kößl. Niko Paech stellte im Vorjahr das Konzept der Postwachstumsökonomie vor. „Dieser Vortrag hat mir inhaltlich sehr zugesagt. Heini Staudinger, der Eigentümer der Schuhfabrik Waldviertler ist, war 2014 zu Gast. Seitdem stehen wir mit dem Unternehmer in Kontakt und ich durfte schon zweimal bei ihm arbeiten“, berichtet Kößl.

Auch heuer werden die Besucher wieder von einem biologischen, fair gehandelten Buffet – auf die Beine gestellt vom Weltladen und den Hoflieferanten – verwöhnt.