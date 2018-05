Mit einer Dauer von nicht einmal 15 Minuten war es die wohl kürzeste Gemeinderatssitzung überhaupt, die am Montag im Waidhofner Rathaus über die Bühne ging.

Dennoch wurden nicht alle Punkte einstimmig abgesegnet. Die Liste FUFU enthielt sich nämlich bei zwei Tagesordnungspunkten zum Umbau des Bezirksgerichts Waidhofen der Stimme. Nicht weil man gegen das Projekt sei, wie FUFU-Baustadtrat Martin Dowalil betonte, sondern weil der Umbau seiner Meinung nach in seine Zuständigkeit und nicht in jene des WVP-geführten Liegenschaftsressorts falle. Einmal mehr verwies Dowalil auf die Stadthomepage, wo die Zuständigkeit seines Ressorts mit „für Hochbauangelegenheiten der Stadt als Bauherr“ definiert ist.

So wurden die Trockenbauarbeiten (57.804 Euro) und die Steinmetzarbeiten (96.700 Euro) für den Gerichtsumbau lediglich mehrstimmig genehmigt. Abgelehnt wurde ein Dringlichkeitsantrag, den Grünen-Mandatar Matthis Plankenbichler anlässlich des Burschenschaftertags des Österreichischen Pennälerrings (ÖPR), der vorvoriges Wochenende in Waidhofen über die Bühne gegangen war (die NÖN berichtete), einbrachte. In diesem forderte er, der Gemeinderat möge sich von dieser Veranstaltung distanzieren und jede Möglichkeit ausschöpfen, dass eine derartige Veranstaltung in Waidhofen künftig nicht mehr möglich sei. Bürgermeister Werner Krammer (WVP) sah keine Dringlichkeit gegeben, da die Veranstaltung bereits vorüber sei, kündigte aber an, die Thematik bei einem interfraktionellen Gespräch zu behandeln.

SPÖ und FUFU für Grünen-Antrag

Neben den Grünen wollten auch die SPÖ&Unabhängigen sowie die Liste FUFU den Antrag im Gemeinderat behandeln. Dazu kam es jedoch nicht. WVP, FPÖ und UWG waren dagegen.