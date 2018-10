Alle zwei Ende Juli aus dem Tierpark Buchenberg ausgebüxten Luchse konnten nun eingefangen werden. Nachdem Luchsweibchen Cleo vor einer Woche narkotisiert und eingefangen werden konnte, gelang es am Sonntag Morgen nun ihr Junges Simba einzufangen.

Der städtische Jagdverwalter Peter Stattmann fand das fünf Monate alte Luchsjunge gegen 7.30 Uhr an der selben Stelle, an der das Muttertier narkotisiert worden war, in einer mit Fleisch bestückten Lebendfalle. Dem Jungtier geht es gut, es ist wohlgenährt. Simba wurde umgehend in den Tierpark Haag gebracht und ist dort nun wieder mit seiner Mutter vereint.

Mehr dazu lest ihr am Mittwoch in der Printausgabe der Ybbstaler NÖN.