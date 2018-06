Ein lange gehegter Wunsch der Radlobby Waidhofen ist mit der Öffnung der Einbahn in der Ybbsitzerstraße für Radfahrer nun in Erfüllung gegangen.

Wie die NÖN berichtete, war das Gegen-die-Einbahn-Radeln in der Ybbsitzerstraße bislang nur zwischen dem Ybbsturm und der Zeller Hochbrücke möglich. Ab sofort darf man die gesamte Ybbsitzerstraße in beide Richtungen befahren. Die Zusatztafeln mit der Aufschrift „Ausgenommen Radfahrer“ wurden nun angebracht.

| Peter Provaznik

In weiterer Folge möchte die Radlobby nun, dass die Einbahn in der Pocksteinerstraße für Radler fällt. Zudem wird eine rasche Anbindung von Oberland, der Bachwirtsiedlung und Böhlerwerk mittels Radweg an die Innenstadt gefordert und soll der Ybbstalradweg im Waidhofner Gemeindegebiet saniert werden. „Die Öffnung der Einbahn in der Pocksteinerstraße halte ich nicht für sinnvoll“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP).

Bei den Radweganbindungen nach Oberland, in die Bachwirtsiedlung und nach Böhlerwerk verweist der Stadtchef auf den mittelfristigen Finanzplan der Stadt für die nächsten fünf Jahre. Alle drei Projekte seien darin vorgesehen. Auch den Radweg nach Ybbsitz zu verbessern, sei geplant. Jedoch könne man nicht alle Vorhaben gleichzeitig umsetzen.