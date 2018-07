Fahrzeug stürzte in Wald: Lenker schwer verletzt .

Einen Schwerverletzten forderte ein Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag kurz nach 18 Uhr auf der Wieser Höhe. Ein Fahrzeuglenker war auf der L 88 gemeinsam mit seinem Hund in Richtung Böhlerwerk unterwegs, als er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in den Wald stürzte.

Mehrere Bäume stoppten das Auto, das auf dem Dach zu liegen kam und verhinderten so einen Absturz in dem stark abschüssigen Gelände. Der Lenker konnte sich selbst befreien und mit dem Hund die steile Böschung zur Fahrbahn hochklettern. Nachfolgende Autofahrer, darunter ein Notfallsanitäter, leisteten Erste Hilfe.

Nach der medizinischen Versorgung durch das Rote Kreuz wurde der schwerverletzte Fahrzeuglenker ins Landesklinikum Waidhofen transportiert.