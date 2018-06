Die Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal lud zum 2. Musikball in den liebevoll geschmückten Plenkersaal. Entsprechend der Standorte waren Gäste aus Waidhofen, Ybbsitz, Opponitz, Hollenstein und St. Georgen/Reith gekommen.

Musikschuldirektor Christian Blahous begrüßte die zahlreichen Gäste, darunter den Abgeordneten Anton Kasser, Bürgermeister Werner Krammer, Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer, Magistratdirektor Christian Schneider, Herbert Fuchslueger aus Ybbsitz sowie die Gemeinderäte Leopold Stockinger, Karl Streicher, Herwig Rohringer und Gjavit Shabanaj.

Zu den Klängen des Schülerorchesters „Ybbstaler Aufstrick“, unterstützt durcht Russel McGregor zogen die Ehrengäste sowie die jugendlichen Tänzer in Form einer Polonaise ein. Balletmeisterin Sibylle Starkbaum beeindruckte mit einer ausdruckstarken Tanzperformance.

Neben dem Spaß am Tanzparkett unterhielten sich die gut gelaunten Gäste beim Volksmusikheurigen, wo Hannes Lagler die Gäste betreute, in der Traumbar, aber auch in der stilvoll dekorierten Golden Harp Bar, wo irisches Bier zu irischen Liedern konsumiert wurde.