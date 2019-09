Zum letzten Sommerkino-Abend im heurigen Jahr lud der Verein Filmzuckerl am Dienstag der Vorwoche in den Schlosshof des Waidhofner Rothschildschlosses. Gezeigt wurde der Dokumentarfilm „Exploring Hans Hass“, in dem sich der junge österreichische Regisseur Oliver Bruck auf eine Spurensuche der Tauchsportikone begibt und so ein ambivalentes Bild eines Mannes zeichnet, den alleine der Erfolg glücklich machte.

Regisseur Oliver Bruck und der aus Waidhofen stammende Cutter Gernot Grassl wohnten der Vorführung bei und gaben im Anschluss im Gespräch mit Filmzuckerl-Obmann Andreas Kössl Auskunft über die Entstehung des Films. Auch Fragen aus dem Publikum wurden bereitwillig beantwortet. Rund 150 Besucher ließen sich dieses Kinoerlebnis nicht entgehen.

Mit der Bilanz des heurigen Schlosshofkinos zeigt sich der Verein Filmzuckerl zufrieden. Auch wenn eine Vorstellung wetterbedingt im Kristallsaal über die Bühne gehen musste, konnten zu den vier Vorstellungen in Summe rund 800 Besucher begrüßt werden.