Zwischen 31. Juli und 28. August lädt der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes NÖ wieder zum Schlosshofkino. Dabei verwandelt sich der Schlosshof von Schloss Rothschild heuer zum bereits achten Mal in einen Kinosaal unter Sternen. An vier Dienstagabenden im Juli und August geht es auf eine abwechslungsreiche cineastische Reise. Thematisch kreist die Filmauswahl des heurigen Schlosshofkinos um starke Frauenfiguren.

Los geht es am Dienstag, 31. Juli, mit dem preisgekrönten österreichischen Spielfilm „Die beste aller Welten“ von Adrian Goiginger. Der Salzburger Regisseur erzählt darin von seiner Kindheit mit seiner drogenabhängigen Mutter aus der Perspektive eines Siebenjährigen, der sich trotz allem geborgen und behütet fühlt. Adrian erlebt seine Kindheit Ende der 90er-Jahre im außergewöhnlichen Milieu der Drogenszene am Rande Salzburgs, und mit einer Mutter zwischen Fürsorglichkeit und Drogenrausch. Wenn er groß ist, möchte er Abenteurer werden. Trotz allem ist es für ihn eine behütete Kindheit, die beste aller Welten.

Berührende Hommage an die eigene Mutter

Goigingers Debütfilm ist eine berührende Hommage an seine Mutter, eine starke Frau, die immer versucht hat, den widrigen Umständen zu trotzen. Hauptdarstellerin Verena Altenberger wurde für ihre beeindruckende Darstellung bei der Diagonale 2017 als beste österreichische Schauspielerin ausgezeichnet. Bei der Verleihung der achten Österreichischen Filmpreise wurde „Die beste aller Welten“ heuer zum besten Spielfilm gekürt. Der Verein Filmzuckerl freut sich, Produzent Wolfgang Ritzberger zum Auftakt des Schlosshofkinos in Waidhofen begrüßen zu dürfen. Er wird nach dem Film für ein Publikumsgespräch zur Verfügung stehen.

Vom „Schlosswirt-Gastro-Sitzplatz“ aus kann man wieder cineastischen und kulinarischen Genuss miteinander verbinden. Der Mais für die Popcorn kommt heuer aus regionaler Produktion vom Hof der Familie Pengelstorfer aus Ternberg.