Das erste Jahrhundert des Walter Arlen: A 2019, 91 Minuten, Regie: Stephanus Domanig

Zum Film: Fast 100 Jahre alt ist Walter Arlen nun – und hat nichts vergessen: Ein ganzes Jahrhundert ist noch präsent und wird wieder wahr in seinen Geschichten und in seiner Musik. Aufgewachsen in Ottakring als Enkel eines jüdischen Kaufhausbesitzers, gelingt ihm als 19-Jährigem nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich die Flucht in die USA. Krank vor Heimweh, Verzweiflung und Sehnsucht rettet sich Walter Arlen in seine Musik. Als Musikkritiker der Los Angeles Times macht er sich einen Namen. Die eigene Musik hält er im Verborgenen, bis sie schließlich doch ein Publikum und eine Bühne findet. „Das erste Jahrhundert des Walter Arlen“ zeichnet das Porträt eines bemerkenswerten Mannes.