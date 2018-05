Zum Film: Birgit stottert seit früher Kindheit. Bei einem Kinobesuch von „The King´ s Speech“ wird sie davon eingeholt. Ein quälend langer Stotter-Block der Filmfigur und Gelächter im Publikum genügen, um bei Birgit altbekannte Gefühle auszulösen. Doch sie erkennt auch, daa sie mit ihrem Stottern endlich Frieden schließen muss. Sie beginnt sich dem eigenen Stottern auf neue Weise zu stellen. Bestärkt durch ein persönliches Treffen mit David Seidler, dem Autor von „The King‘ s Speech“, wagt Birgit den intensiven Austausch mit anderen Menschen, in deren Leben Stottern ebenfalls eine Rolle spielt.

So trifft sie ihren alten Bekannten Volker, der nach Jahren erstmals wieder eine Stottertherapie beginnt und seinen Symptomen mehr und mehr auf die Schliche kommt. Für Birgit, die selbst Erfahrungen mit eher ineffizienten Therapien gemacht hat, ist das sehr bereichernd. Benedikt wiederum begegnet sie erstmals als 16-Jährigen. Er macht ihr mit starkem Stottern und ausgeprägtem Selbstbewusstsein deutlich, welche Leichtigkeit gelebte Inklusion in den unterschiedlichsten Situationen bringen kann, die Birgit selbst als höchst problematisch erfahren hat.

Es bleibt offen, ob Birgit nach all ihren Begegnungen tatsächlich am Ende ihrer Suche nach Versöhnung mit dem eigenen Stottern angekommen ist. Doch für die Dauer ihrer Reise lässt sie sich von den Protagonisten mitreißen und inspirieren. Mit „Mein Stottern“ zeichnen Petra Nickel und Birgit Gohlke ein differenziertes Bild über das Phänomen Stottern. Die Filmemacherinnen werden nach der Vorführung am Dienstag für ein Filmgespräch zur Verfügung stehen.