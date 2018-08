Seit der Flüchtlingswelle 2015 hat sich in Waidhofen vieles getan. Zahlreiche freiwillige Helfer haben sich um die Integration der Geflüchteten bemüht, um diesen das Leben in ihrer neuen Heimat zu erleichtern.

Dass sich das große Engagement gelohnt hat, kann auch Anita Tatzreiter bestätigen, die eine syrische Familie in der Anfangszeit begleitet hat. „Die Beziehung zur Familie von Ali Mustafa und Hiba Mahmoud ist für mich eine Bereicherung. Wir treffen uns nach wie vor zu gemeinsamen Ausflügen und sie laden mich zum Essen oder zur Geburtstagsfeier ihrer Kinder ein“, erzählt Tatzreiter. „Ich bewundere Hiba und Ali dafür, wie gut sie ihre Situation meistern und für ihren Willen zur Integration.“

„Behördeninfrastruktur ist eine große Hürde“

Anita Tatzreiter hat sich bereits in der Zeit, als sie noch in Wien gewohnt hat, beim Flüchtlingsprojekt Verein Ute Bock ehrenamtlich engagiert. „Somit war es für mich naheliegend, auch in Waidhofen mitzuhelfen“, berichtet sie. „In der Flüchtlingskrise wurden vom Magistrat Waidhofen Paten für Flüchtlinge gesucht. So bin ich zur Familie von Ali Mustafa und Hiba Mahmoud gekommen. Dass die Familie damals ganz in meiner Nähe gewohnt hat, war natürlich ein Vorteil.

Tatzreiter half der syrischen Familie bei Behördengängen sowie beim Erlernen der deutschen Sprache. „Neben Sprachbarrieren stellen auch mangelnde Kenntnisse über unsere behördliche Infrastruktur eine große Hürde dar. So war es für Ali und Hiba hilfreich, wenn ich sie bei Behördenwegen begleitet und beim Ausfüllen zahlreicher Anträge unterstützt habe.

Sehr intensiv war die Betreuung dann, als die Familie eine günstigere Wohnung gesucht hat“, erzählt sie. Und ihre engagierte Arbeit hat Früchte getragen. „Ali hat jetzt Arbeit gefunden und spricht ganz gut Deutsch, dadurch braucht die Familie meine Hilfe viel seltener. Aber wir treffen uns dennoch häufig“, freut sich Tatzreiter.

„Mir ist es immer wichtig, das zu sagen, was der Wahrheit entspricht. Das ist aber in einer Diktatur wie Syrien nicht möglich.“Ali Mustafa

Ali Mustafa und seine Familie konnten in Österreich mittlerweile gut Fuß fassen. Er arbeitet bei der Firma Pro ovo in Biberbach in der Produktion und hat auch bereits seine theoretische Führerscheinprüfung geschafft. „Nun habe ich die Gelegenheit bekommen, mich zum Lageristen ausbilden zu lassen“, freut er sich.

In Syrien hat Mustafa Philosophie studiert und dann als Lehrer gearbeitet. „Mir ist es immer wichtig, ehrlich zu sein und das zu sagen, was der Wahrheit entspricht. Aber das ist in einer Diktatur wie Syrien nicht möglich“, erzählt er. „Wenn ich den Schülern gesagt habe, dass sie sich im Internet ein eigenes Bild von der Situation machen sollen, habe ich Probleme mit der Schulleitung bekommen.“ Deshalb schätzt der zweifache Familienvater an Österreich, dass sich hier jeder seine eigene Meinung bilden und diese auch frei äußern darf. „Ich bin sehr froh, dass meine beiden Kinder Hatem (drei Jahre) und Leila (ein Jahr) in Freiheit aufwachsen dürfen“, sagt er.

Ali Mustafa würde noch gerne eine Ausbildung machen, um auch in Österreich seinem Lehrberuf nachgehen zu können. „Aber da muss ich noch besser Deutsch lernen“, meint er. „Das finde ich wirklich gut in Österreich: Es gibt so viele Möglichkeiten und Leute können, auch wenn sie schon älter sind, noch immer Ausbildungen machen und ihre Arbeit wechseln.“