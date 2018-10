Sie sind eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Überliefertes zu bewahren, traditionelles Brauchtum zu pflegen und Geschichte weiterzugeben. „Es ist unser Interesse für die Geschichte, die uns zu Nachtwächtern, Türmern oder Figuren werden lässt!“, erzählt der Gildemeister Heinz Wellmann.

Dieses Jahr feierten die Nachtwächter Waidhofens das 15-jährige Jubiläum und luden zum Treffen der Gilde, die vor 15 Jahren gegründet wurde, in die Stadt ein. Seit drei Jahren sind auch die Waidhofner Nachtwächter Mitglied der Gilde.

Vom 26. bis 28. Oktober trafen sich über 20 verschiedene Gruppierungen in Waidhofen. Von Rees am Niederrhein bis nach Laa an der Thaya aber auch weit aus dem Westen Österreichs, aus Bludenz, kamen die Nachtwächter und Türmer und Figuren angereist. Auch aus den Partnerstädten Möhringen und Freising waren Figuren angereist, Wäscheweiber, Bettler, Kräuterfrauen und Hübschlerinnen zogen historisch gewandet durch die Stadt. Im Rathaus begrüßte Tourismusstadtrat Peter Engelbrechtsmüller die Gäste und die Nachtwächter Waidhofens. Er bedankte sich bei Kulturvermittlern für das Engagement: „Ob für Firmenfeiern oder Geburtstagsfeiern, ihr seid unsere touristische Speerspitze!“.

Nachtwächter führten durch Stadt

Nach einer nahrhaften „Spitalsuppe“ nach historischem Rezept hielt Stadtpfarrer Herbert Döller die Messe, wo sich im Anschluss alle 20 Gruppierungen kurz vorstellten.

Danach führten die Waidhofner Nachtwächter kostenlos durch die Stadt und ihre verborgenen Winkel, sowie hinauf auf die Türme und erzählten in Begleitung der Gäste fast vergessene Geschichten.

Am Sonntag endete das Gildetreffen traditionellerweise mit einer Fortbildung. Das Thema Medizin stand auf dem Programm – Elfriede Scholler referierte über die „Apotheke Gottes-Kräuterkunde einst“, das Rote Kreuz Waidhofen berichtete über „Rettung heute“.