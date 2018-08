Wenn die Redewendung, dass Handwerk goldenen Boden hat, stimmt, dann könnte auch der Schluss, dass Handwerk in einen Tresor gehört, zutreffen. Diesen Zugang könnte man hinter einer Initiative vermuten, die im Verein Eisenstraße NÖ nun in Waidhofen einen Schau- und Verkaufsraum für regionales Handwerk und regionale Kunst mit dem Namen „Tresor – Kunst, Wein, Design“ schafft.

Der Waidhofner Viktor Filzwieser, Gründer des gleichnamigen Gaflenzer Unternehmens für Industrietechnik mit 70 Mitarbeitern, nach eigener Definition Unternehmer im Unruhestand, hat gemeinsam mit dem Konradsheimer Start-up-Gründer Markus Hönickl jene Initiative ins Leben gerufen, die ab 30. August am Standort Oberer Stadtplatz 31 in Waidhofen regionale Kunst und Handwerk vorstellen und vermarkten möchte.

„Wir wehren uns gegen den Ausdruck Kunsthandwerk, da dieser schon sehr verbraucht ist“, sagt Hönickl. Für Filzwieser ist die Initiative ein notwendiger Schritt regionaler Kleinunternehmer, ihre unverwechselbaren und hochwertigen Produkte im Gegenwind der beliebigen und oft verkitschten Massenware der Großhandelsketten am Markt zu platzieren.

Für Viktor Filzwieser und Markus Hönickl bietet der Tresor eine Chance für Handwerk und Kunst aus der Region. | Leo Lugmayr

„Herstellern, deren Handwerksprodukte ihre Wurzeln in der Region haben und die das Material dafür aus der Region beziehen, denen wollen wir eine Plattform bieten“, sagt Filz-wieser. Wie wertvoll diese Produkte im Sinne der Wertschätzung von Arbeit und Tradition sind, soll der Name „Tresor“ für den Schauraum verdeutlichen. Dem Ansatz kommt die Tatsache zugute, dass sich in den dafür angemieteten Räumlichkeiten am Oberen Stadtplatz tatsächlich ein historischer Tresor einer Bank befindet, die in den 1920er-Jahren der Wirtschaftskrise zum Opfer gefallen ist.

Für Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer ist die Schaffung des Schauraums ein willkommener Impuls in der Innenstadtbelebung. „Wir wehren uns seit Jahrzehnten gegen Einkaufszentren auf der grünen Wiese. Diese Initiative kommt für unsere Intention, junge authentische Betriebe in die Stadt zu bringen und die Stadt zum Open-Air-Einkaufszentrum werden zu lassen, wie gerufen“, so Krammer.

Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger, der der Gründung des Tresors mit Subventionen aus dem LEADERplus-Programm der Europäischen Union zuhilfe gekommen ist, sieht in dem Startt-up einen Beitrag zur Unternehmensdiversiät in der Region. „Waidhofen entwickelt sich immer mehr zur LEADER-Hauptstadt der Region“, streut Hanger den Neo-Unternehmern und Krammer Rosen.

Eröffnung ab 30. August

Selbst werden sich Hönickl, der auch die Unternehmerverantwortung tragen wird, mit einem Weinhandel und Filzwieser mit dem Verkauf polierter Ybbssteine am „Tresor“ beteiligen. Dass Filzwiesers Steinevielfalt den Raum auch im wörtlichen Sinn „steinreich“ werden lässt, passt wieder gut zum Unternehmensnamen. „Reichtum, auch wenn es nur Steinreichtum ist, gehört eben in einen Tresor“, schmunzelt Filzwieser.

Öffentlich zugänglich wird der Tresor erstmals an den Eröffnungstagen Donnerstag, 30. August, Freitag, 31. August, Samstag, 1. September, sein; ab September regelmäßig an Markt- und Samstagen.