„Man geht in das Bild hinein“, sagt Pascal Gruber alias RoxS, als er vor seinem neuen Werk in der Schmiedestraße steht und sich langsam auf dieses zubewegt. Der Blick auf die schwarz-weißen Kontraste an einer vormals grauen Betonwand neben dem Gehsteig vermittelt ein Gefühl von pulsierender Urbanität im Waidhofner Ortsteil Zell.

"Dieses Projekt ist ein Signal der Stadt, dass wir junge Talente wertschätzen und unterstützen."Bürgermeister Werner Krammer

Die Skyline einer Millionenmetropole prangt von der Mauer. Das Motiv wird durchzogen von einem Lichtstrahl. „Das sind die Bewegungen des städtischen Verkehrs“, erklärt RoxS zur Bildbeschreibung und erzählt, dass ihn Langzeitbelichtungen zum Graffitibild inspiriert hätten.

RoxS hält fest, was im nächsten Moment verflossen sein wird: Der Augenblick auf eine schnelllebige Großstadtszenerie.

15 Stunden Arbeit investiert

Die Gesamtkomposition besteht aus vielen schwarz-weißen Kontrasten und ist das Ergebnis einer 15-stündigen Arbeit am eigentlichen Werk sowie einer mehrere Skizzen umfassenden Vorarbeit.

Als der Gehsteig in der Lewald-Kurve fertiggestellt und die Stützmauer errichtet worden war, sei die Idee entstanden, diese Fläche mit moderner Kunst zu gestalten, berichtet Bürgermeister Werner Krammer. „Pius Litzlbauer hat mir dann Pascal Gruber empfohlen. Dieses Projekt ist ein Signal der Stadt, dass wir junge Talente wertschätzen und unterstützen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Art der bildenden Kunst auf weiteren ausgewählten Flächen im Stadtgebiet ihren Platz findet.“