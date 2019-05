So weit wie möglich auf Einwegplastik zu verzichten, war das Ziel der Aktion „Plastikfasten“, welche ein Arbeitskreis der Stadt Waidhofen rund um Umweltstadtrat Fritz Hintsteiner in der Fastenzeit ins Leben gerufen hatte. Von der katholischen und der evangelischen Kirche wurde die Initiative mitgetragen. Die Resonanz war durchwegs positiv. Zahlreiche Bürger machten mit.

Am Mittwoch der Vorwoche trafen sich die Plastikfaster wieder beim Waidhofner Schlosswirt, um Bilanz zu ziehen und ihre Erfahrungen mit dem Plastikverzicht untereinander auszutauschen. Einig war man sich, dass mit dem Ende der Fastenzeit kein Schlusspunkt gesetzt, sondern die Aktion weitergeführt werden soll. „Wir wollen Vorreiter für ein plastikfreies Waidhofen sein und diese Idee weiter vorantreiben“, hielt Stadtrat Hintsteiner fest.

WG aus Freising beteiligte sich

Das Echo sei groß gewesen. Sogar sechs junge Leute, die in der Partnerstadt Freising gemeinsam in einer WG wohnen, hätten sich an der Aktion beteiligt. Auch am Wochenmarkt und von den Innenstadtgeschäften sei die Aktion gut aufgenommen worden, berichtete der Stadtrat weiter.

So hat sich Apothekerin Birgit Wawronek mit der Thematik auseinandergesetzt und etwa ein ökologisch abbaubares Putzmittel, das nicht in einem Einweggebinde daherkommt, sondern nachgefüllt werden kann, ausfindig gemacht. In ihrer Stadtapotheke und dem dazugehörigen Teegewölbe gibt es außerdem Tees und Gewürze zum Nachfüllen.

Für den Wochenmarkt wiederum haben die Waidhofner Senioren Stofftaschen genäht. Diese sollen bald am Markt in einer Holzbox für die Kunden zum Einkaufen aufliegen. Ein Verbot von Plastik am Wochenmarkt hält der Stadtrat allerdings nicht für sinnvoll. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing wälze man stattdessen Pläne, um plastikfreie Geschäfte in der Stadt auszuzeichnen.

„Die Idee hinter der Plastikfasten-Aktion war, dass man in der Fastenzeit bewusster agiert und dass der Verzicht gemeinsam vielleicht leichter fällt“, führte WVP-Gemeinderätin Judith Riegler aus. Bei den zahlreichen Rückmeldungen sei immer wieder der Einwand gekommen, dass es unmöglich sei, ganz auf Plastik zu verzichten. „Ich bin aber überzeugt, dass jeder Verzicht auf eine Plastikflasche etwas bewirkt“, hielt Riegler fest.

Dokumentiert wurde die Aktion auf der Homepage der Stadt Waidhofen. Dort soll sich in Kürze auch eine Zusammenfassung der gesammelten Tipps und Tricks zum Plastikverzicht finden. Auch ein Folder ist angedacht.