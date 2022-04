Gudrun Schindler-Rainbauer: „Lasse mich nicht verbiegen“

Werbung

Fünf Sitze hält die WVP nach der Gemeinderatswahl nun im Stadtsenat. Neu in ihrer Regierungsriege ist Gudrun Schindler-Rainbauer. Ein gutes Vorzugsstimmenergebnis hat die politische Quereinsteigerin ins Stadtparlament befördert. Fortan ist die 48-jährige Biologin für die Bereiche Kultur, Bildung, Umwelt- und Klimaschutz zuständig.

In die Politik habe es sie eigentlich nicht gezogen, gibt Schindler-Rainbauer zu. Als sie Bürgermeister Werner Krammer fragte, ob sie für die WVP kandidieren wolle, winkte sie erstmal ab. „Ich bin schon jemand, der sich gerne engagiert“, sagt sie. „Ich hatte aber Zweifel, wie sich das mit Job, Familie und KinderUNI ausgehen sollte.“ Schließlich sagte sie dann aber doch zu und nahm die Herausforderung an.

Jugendkultur statt Autos

Im Bildungsbereich setzt die Neo-Stadträtin auf Vielfalt. Ob Lehre, Matura oder Studium, alles habe seine Berechtigung. „Die Kinder und Jugendlichen sollen sich anschauen können, was es alles gibt. Mit dem KinderUNIversum bieten wir hier eine Möglichkeit“, sagt sie.

Bedarf sieht Schindler-Rainbauer an niederschwelligen Anlaufstellen für Jugendliche mit psychologischen Pro blemen. „Durch Corona gibt es immer mehr Jugendliche, die sich abkapseln. Wenn der elterliche Rückhalt fehlt, sind diese Jugendlichen oft auf sich alleine gestellt. Hier braucht es Möglichkeiten, um sie an der Hand zu nehmen.“

Weniger Autos und mehr Grün in Innenstadt

Im Umweltbereich gelte es weitere Initiativen zu setzen, meint die Stadträtin weiter. Zu den neuen Wirtschaftsparks sagt sie: „Wenn wir den Firmen nicht die Möglichkeit bieten, sich hier zu entwickeln, wandern sie ab. Natürlich gibt es hier aber eine gewisse Diskrepanz zur Ökologie, weshalb es entsprechende Maßnahmen braucht. Nicht in Ordnung ist es freilich, wenn man sich da etwas auf die Fahnen heftet, was dann nicht umgesetzt wird.“ Ein Anliegen ist der neuen Stadträtin auch die weitere Begrünung der Innenstadt.

„Grüne Inseln in der Stadt sind gut für das Mikroklima, steigern aber auch das Wohlbefinden.“ In Sachen autofreie Innenstadt plädiert Schindler-Rainbauer für einen Kompromiss. So kann sie sich vorstellen, dass die Durchfahrt durch die Stadt von der Sparkasse über den Freisingerberg bis zum Ybbsturm bleibt, dafür aber am Unteren Stadtplatz zwischen Bipa und Forellenbrunnen sowie am Oberen Stadtplatz vor der Kirche Grünräume geschaffen werden. „Ich glaube, die Leute würden das annehmen und mehr durch die Stadt flanieren. Man müsste es einfach mal ausprobieren.“

Ebenfalls auf Vielfalt setzt Schindler-Rainbauer im Kulturbereich. Auch wenn sie etwa musikalisch Klassik, Jazz und Soul bevorzugt, kann sie auch mit der Volkskultur etwas anfangen. Schließlich war sie einst im Horner Gesangsverein aktiv. Handlungsbedarf sieht die Kulturstadträtin bei der Jugendkultur. „Die Jugendkultur ist in Waidhofen nicht vorhanden. Sportvereine und Musikschule haben zwar ein tolles Angebot, die Jugendlichen brauchen aber auch Freiräume, wo sie sich verwirklichen können, ohne einem vorgeschriebenen Programm zu folgen.“

„Die Menschen hier sind mir ans Herz gewachsen und ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass es uns weiter gut geht.“

ÖVP-Parteimitglied möchte Schindler-Rainbauer nicht werden. „Ich habe von Anfang an klargestellt, dass ich mich nicht verbiegen lasse und weiter frei entscheiden können möchte“, sagt sie. Mit ihrem politischen Engagement wolle sie auf lokaler Ebene etwas bewegen. „Die Menschen hier sind mir ans Herz gewachsen und ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass es uns weiter gut geht.“ Ihr Zugang sei es, im Vorfeld das Gespräch zu suchen, Positionen abzuklären und dann Wege zu finden, um Probleme zu lösen. „Mein Wunsch ist, dass ich nach fünf Jahren nicht enttäuscht bin, sondern sagen kann, ich habe die Menschen mit gutem Gewissen vertreten.“

