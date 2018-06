Seit Anfang Mai ist WVP-Gemeinderat Christoph Dahdal damit betraut, Projekte zur Belebung des Hohen Marktes zu koordinieren und zu begleiten. Der 26-jährige Unternehmer, der eine Eventagentur betreibt und in der Weinstube seiner Mutter am Unteren Stadtplatz mitarbeitet, lebt selbst im von Leerständen gezeichneten Waidhofner Stadtteil. „Ich wohne hier seit ich sieben bin und habe die Entwicklung, die der Hohe Markt seitdem gemacht hat, miterlebt“, sagt Dahdal.

Als neuer „Kümmerer“ für den Hohen Markt möchte er nun die erste Anlaufstelle bei Problemen und Anregungen sein. „Wenn es irgendwo zwickt, dann werde ich das aufnehmen und schauen, wie man es verbessern kann, egal von wem es kommt“, sagt Dahdal. „Ich halte nichts von Schubladendenken, mir ist das Miteinander wichtig.“

„Ganz wichtig ist, dass die Immobilienbesitzer bei der Gestaltung des Hohen Marktes mitmachen“Christoph Dahdal, „Kümmerer“ Hoher Markt

Die unter seinem Vorgänger, dem ehemaligen WVP-Wirtschaftsstadtrat Kurt Hraby, eingeführten Quartierstreffen führt der neue Kümmerer nun im Erdgeschoß des eigenen Hauses am Hohen Markt weiter. Das dortige Geschäftslokal steht derzeit leer, neue Interessenten gebe es aber bereits. „Diese Quartierstreffen sind eine Art Ideenschmiede, bei denen ich von aktuellen Entwicklungen am Hohen Markt berichte, bei denen aber auch eine offene Diskussion stattfinden soll“, führt Dahdal aus. „Diese Quartierstreffs stehen allen offen, nicht nur den Bewohnern des Hohen Marktes.“ Der nächste Termin ist für Anfang Juli angedacht.

Die Entwicklung des Hohen Marktes sieht der WVP-Gemeinderat auf einem guten Weg. Mit dem Mietzuschuss, der Fassadenaktion und der Aussetzung der Stellplatzausgleichsabgabe seien bereits wichtige Weichen gestellt worden. Ein weiterer zentraler Baustein sei das nun vorliegende Standortexposé, mit dem potenzielle Interessenten akquiriert werden sollen.

Sechs Leerstände am Hohen Markt

Die Zahl der Leerstände am Hohen Markt konnte in den letzten Wochen weiter reduziert werden. So eröffneten zuletzt ein Hanf-Shop und ein Übersetzungsbüro ihre Pforten. Nichtsdestotrotz stehen noch sechs Geschäftsflächen leer.

„Es geht nun darum, Geschäfte in die Stadt zu holen, wo es hier noch kein Angebot, aber eine Zielgruppe gibt.“ Ein derartiges Angebot ist für den ehemaligen JVP-Obmann und Jugendgemeinderat ein Skatershop für die Jugend. Doch auch im Dienstleistungs- und im Wohnbereich sieht Dahdal noch Potenzial am Hohen Markt. Er selbst hat alle vier Wohnungen in seinem Haus vermietet. „Ein interessantes Angebot wäre am Hohen Markt aufgrund der Barrierefreiheit auch Wohnen im Erdgeschoß“, sagt er. Oberste Priorität hat für den neuen Kümmerer aber nun die Oberflächengestaltung im Stadtteil. Ein neu gebildetes Team aus Politik, Stadtvertretern und Kaufmannschaft kümmert sich hier nun um neue Sitz- und Spielelemente sowie die Begrünung am Hohen Markt.

Für scharfe Kritik der Opposition, aber auch für Bedenken von Rollstuhlfahrern sorgte zuletzt das Vorhaben, das derzeitige Betonpflaster im Zuge der aktuellen Glasfaserbaustelle durch ein optisch schöneres Kleinsteinpflaster zu ersetzen. Dahdal steht voll und ganz hinter dieser Entscheidung von Stadtchef Werner Krammer. „Jetzt haben wir die Chance, die Altstadt hier noch mehr hervorzuheben“, sagt er. Was die Barrierefreiheit betreffe, so arbeite man an einer für Rollstuhlfahrer adäquaten Pflaster-Lösung.

Als weiteren Schritt für die Belebung des Hohen Marktes wird derzeit an einer Förderung gearbeitet, mit der Besitzer von Schlüsselimmobilien im Stadtteil bei der Erstellung von Nutzungskonzepten unterstützt werden. Auch wenn es die Schlüsselimmobilien erst zu definieren gilt, sind einige für Dahdal schon klar. Das alte Rathaus, das ehemalige „Haus der Spezialisten“ und das „Weiße Rössl“ zählen dazu.

Dahdal: „Es freut mich sehr, dass es gelungen ist, die meisten mit an Bord zu holen.“

Bei Letzterem gab es zuletzt scharfe Kritik vom Besitzer des Gebäudes, dem SPÖ-nahen Verein Zukunft, der sich irritiert davon zeigte, dass Pläne über den Abriss des Rössls und die Errichtung einer Einkaufspassage an seiner Stelle gewälzt wurden, ohne dass man von diesem Ansinnen informiert worden sei. „Ich möchte mich mit den Verantwortlichen zusammensetzen und über die Zukunft des Gebäudes sprechen“, kündigt Dahdal an.

Einkaufspassagen vom Graben auf den Hohen Markt kann sich Dahdal grundsätzlich an mehreren Standorten vorstellen, wobei ein derartiges Projekt natürlichimmer am Besitzer und der Finanzierbarkeit hänge. Für eine spannende Idee, um die Parksituation zu verbessern, hält er auch die Tiefgarage am Graben, die sich schon im Stadtprojekt von Ernst Beneder aus dem Jahr 1992 findet.

Dies seien die großen Visionen, über die man nachdenken solle, hält Dahdal fest, daneben gelte es, viele kleine Bausteine abzuarbeiten, wie eine bessere Beschilderung vom Kinoparkplatz über den Hohen Markt in die Innenstadt. Auch eine Chill-out-Area in der Ölberggasse kann er sich vorstellen. „Ganz wichtig ist, dass die Immobilienbesitzer bei der Gestaltung des Hohen Marktes mitmachen“, sagt Dahdal. „Es freut mich sehr, dass es gelungen ist, die meisten mit an Bord zu holen.“