Im Einklang mit der Natur leben

Werbung

Der Verein spür.sinn wurde im Herbst 2012 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, ganzheitliches Lernen und persönliche Entfaltung zu ermöglichen und so eine sinnstiftende und nachhaltige Beziehung zwischen Mensch und Natur zu entwickeln. Das Programmangebot richtet sich dabei an Kinder und Jugendliche ebenso wie an Erwachsene und ganze Familien. Die NÖN sprach mit Gründerin und Obfrau Judith Riegler über Geschichte und Philosophie des Vereins und die immer wieder angebotenen Korbflechtkurse.

Eines unserer Hauptanliegen ist es, die gefühlte Naturverbindung wiederherzustellen

„Gestartet haben wir 2012 mit den Waldläuferbanden, das sind Kinder- und Jugendgruppen, die sich regelmäßig zum Spielen und Lernen in der Natur treffen“, erzählt Judith Riegler. Die Waldläuferbanden sind ein im gesamten deutschsprachigen Raum aktives Netzwerk aus Organisationen, welche die Verbindung von Mensch und Natur fördern und vertiefen wollen. Der Vergleich zwischen den Erfahrungen ihrer eigenen Kindheit und der Lebenswelt ihres Sohnes waren ein Beweggrund für die Vereinsgründung.

„Ich habe festgestellt, dass das freie Spiel, das ich aus meiner Kindheit kannte, weitgehend verloren gegangen ist. Das wollten wir wieder anregen“, erzählt Riegler. Dass sich die Natur als Schauplatz dafür anbot, lag für die ehemalige Pfadfinderin und heutige Umweltgemeinderätin auf der Hand: „Ich bin vom Grundberuf her Psychologin und sehe, dass die Natur ein super Lernfeld ist. Eines unserer Hauptanliegen ist es, die gefühlte Naturverbindung wiederherzustellen. Wir wollen die Kinder wieder mehr mit der Natur vertraut machen, damit sie sich auch angstfrei in ihr bewegen können. Darin sehen wir eine wichtige bewusstseinsbildende Maßnahme.“

Bei den Waldläuferbanden werden Survival-Techniken in einem sicheren Rahmen vermittelt. Hier bauen Christa Sonnleitner und Felix Schwandl gerade ein Tipi-Feuer auf. Foto: Verein spür.sinn

Neben den Aktivitäten für Kinder bietet der Verein auch Programmpunkte für Erwachsene an. „Es war uns auch immer ein Anliegen, traditionelles Handwerk zu bewahren und weiterzugeben“, erzählt Riegler. „Wir bieten im Jahr ein bis zwei Korbflechtkurse an, in denen unterschiedliche Techniken erlernt werden können. Korbflechten ist ein Handwerk, das nicht maschinell ausgeführt werden kann.“

Traditionelles Handwerk bewahren und weitergeben

Diese Techniken sind regional sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie Riegler weiter erklärt: „Bei uns in der Gegend war zum Beispiel das Rundflechten sehr bekannt. Traditionell wurde das von den Altbauern gemacht. Mittlerweile sterben diese auch aus und auch die Weiden, aus denen die Körbe geflochten wurden, werden nicht mehr gepflegt. Wir haben jetzt bereits einige Plätze rund ums Mostviertel, wo wir Weiden schneiden und Körbe daraus flechten.“ Diese Weidenruten müssen dann erst für das Flechten vorbereitet werden, wie Riegler erläutert: „Eigentlich ist das Korbflechten eine Winterarbeit. Am besten arbeitet man mit getrockneten Weidenruten, da aus frischen Ruten geflochtene Körbe an Volumen verlieren können. Die Ruten müssen aber langsam über Jahre am Heuboden getrocknet und dann zum Flechten wieder eingeweicht werden. Dadurch werden sie wieder biegsam, trocknen aber nicht mehr so viel nach. Im Sommer trocknen die Weidenruten zu schnell und werden brüchig.“

Die Korbflechtkurse werden unter anderem von Doris Faucon-Weißenbacher geleitet, die das Handwerk in Irland und von einem Aschbacher Altbauern erlernte. „Gemeinsam waren wir auch einmal im Urltal bei Herrn Haselsteiner, der mittlerweile leider verstorben ist und das Korbflechten in der Kriegsgefangenschaft erlernt hatte“, erzählt Riegler. „Er musste damals die Ruten vorbereiten und putzen und hat zwei Jahre lang zugeschaut, wie daraus Körbe geflochten wurden. Nachdem er dann heimkehrte, begann er diese Körbe nachzuflechten und entwickelte ein Modell von Rundkörben mit Handgriffen in verschiedensten Größen, die aus Ruten von einem Weidenbaum im Urltal hergestellt wurden.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.