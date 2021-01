Die Jigsaw Puzzle Band wurde 1979 von Bruno Dürauer (Gitarre und Gesang), der damals an der HTL Waidhofen unterrichtete, gegründet. An die Geburtsstunde der Jigsaw Puzzle Band erinnert er sich wie folgt: „Das hat sich folgendermaßen ergeben: Es gab am Ende des Schuljahres einen Workshop, bei dem ich angeboten habe, mit Leuten Musik zu machen. Zu diesem Anlass haben sich ein paar Teilnehmer gefunden und das ist nach dem Workshop weitergegangen.“

So fand sich also das erste, hauptsächlich aus Schülern von Bruno Dürauer bestehende Line-up der Jigsaw Puzzle Band zusammen. Dieses umfasste neben der klassischen Blues-Rock-Besetzung von Gitarre, Bass, Keyboards und Schlagzeug anfangs auch eine Bläsergruppe. Zu dieser Zeit spielte die Band zudem auf vielen Bällen und anderen Tanzveranstaltungen. Im Laufe der Jahre gab es unzählige verschiedene Bandbesetzungen, unter anderem dadurch begründet, dass Bandmitglieder die Schule beendeten und aus Waidhofen wegzogen – insgesamt gab es durch die Jahrzehnte hinweg über 60 Bandmitglieder.

„Das Line-up hat sich durch den Schülerwechsel ständig verändert. Am Ende blieben wir zu fünft – die Waidhofner eben.“ Bandleader Bruno Dürauer

Nach den ersten Jahren kristallisierte sich allerdings der musikalische Fokus des Projektes stärker heraus, was auch mit einer Verkleinerung der Bandbesetzung einherging, wie sich Bruno Dürauer erinnert: „Das Line-up hat sich dann durch Abgänge wegen Matura und so weiter verkleinert. Wir sind dann zu fünft zusammengeblieben – die Waidhofner – und haben das Projekt mehr in eine Rock-Blues-Band umformiert.“

Geprobt wurde zu Beginn vor allem im Kolping-Heim, später bei Bruno Dürauer zuhause. Der musikalische Fokus lag immer auf den späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahren, spezifisch auf Blues-Rock aus dieser Zeit, was sich auch an der Auswahl der Cover-Versionen zeigte. Die stammten unter anderem von Künstlern und Gruppen wie den Rolling Stones, Eric Burdon/Animals, John Mayall und Fleetwood Mac. Die Band schrieb jedoch auch eigene Songs: Im Laufe der Jahre erarbeitete man sich ein Repertoire von elf Eigenkompositionen, die Cover-Songs blieben aber auch weiterhin ein fixer Bestandteil ihrer Konzerte.

Live-Auftritte blieben stets der hauptsächliche Fokus der Gruppe – dennoch entschloss sich die Band dazu, ihre Musik auch mehrmals auf Tonträgern zu veröffentlichen: „Still Alive“, „Jigsaw Puzzle Band“ und zuletzt „Selection 03“. Aufgenommen wurden diese in einem von einem Freund der Band betriebenen Studio in Seitenstetten. Veröffentlicht wurden die Alben alle im Eigenverlag und hauptsächlich bei Auftritten verkauft.

Die Jigsaw Puzzle Band ist heute auch nach über vierzig Jahren Bandgeschichte noch aktiv: Die aktuelle Bandbesetzung besteht neben Bruno Dürauer aus Gerald Hintermaier am Schlagzeug, Roland Hintermaier am Bass, Leo Hofbauer an Gitarre und Gesang und Myriam Pruckner an Keyboards und Gesang. Vor Kurzem drehte und veröffentlichte die Band auch ein Musikvideo zu dem Song „Peace of Mind“, das auf YouTube zu finden ist.

Auf die Frage nach persönlichen Höhepunkten aus der Bandgeschichte meint Bruno Dürauer: „Das Highlight war zweifellos ein Auftritt auf der Schüttalm in Kleinarl. Da haben wir von 11 Uhr am Vormittag bis 23 Uhr am Abend gespielt, und da waren sicher 3.000 Leute dort. Das war 2004.“ Derzeit gibt es aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Live-Auftritte – für 2021 darf man allerdings wieder auf Konzerte der Jigsaw Puzzle Band hoffen.