Am Donnerstag, 9. Mai, bringt der Verein „Spielplatz Kunst+Kultur“ einmal mehr namhafte Künstler nach Waidhofen. Dieses Mal geben Jimmy Schlager & Band mit ihrem neuen Konzertkabarettprogramm „Powidl“ dem Plenkersaal die Ehre.

Im Eintrittspreis sind unbezahlbare Tipps zum Umgang mit Extremsituationen wie Thermenbesuchen oder Auslandsurlauben enthalten und lang ignorierte Querverbindungen zwischen dem Weinviertel und dem klassischen Altertum werden offengelegt: So erfährt man Sagenhaftes aus einer Zeit, in der Mistelbach noch Athen hieß, Götter auch nur Menschen waren und man an jedem Stammtisch Philosophen begegnen konnte.

Geboren und aufgewachsen im Weinviertel, glänzt der begnadete Beobachter und Geschichtenerzähler Jimmy Schlager mit wunderbar authentischen Liedern und launiger Moderation. Seine Sprache bringt die Dinge unverblümt, aber stets mit Leichtigkeit und Schmäh auf den Punkt, und die hervorragend eingespielte Band zaubert dazu feinsten Akustiksound.

Jimmy Schlager & Band sind am Donnerstag, 9. Mai, 20 Uhr, im Plenkersaal zu hören. Karten sind via Ö-Ticket und im NÖN-Ticketshop erhältlich, für Volksbank-Kunden gibt es ermäßigte Tickets in allen Volksbankfilialen.

Tickets gibt's im NÖN-Ticketshop: https://www.noen.at/ticketshop