Es herrschte reges Treiben in der Stadt, und Kinder waren überall. Obwohl die Ferien erst gerade angebrochen waren, tummelten sich beim 3. Waidhofner KinderUNIversum 230 junge Studenten in den Schulen, im Rothschildschloss sowie in verschiedenen Betrieben der Region und machten gemeinsame Ausflüge bis nach Linz und zum Steirischen Erzberg. Mit Exposituren strahlte die Kinderuni bis nach Böhlerwerk, Ybbsitz und Weyer aus, wo etwa Alois Lindenbauer Jugendliche in sein Bildhaueratelier zum Musizieren auf Skulpturen lud. In den 80 Workshops standen Experimentieren, Forschen und Ausprobieren am Programm und die Jugendlichen im Mittelpunkt.

„Wir konnten heuer noch mehr Kinder begeistern als in den Vorjahren“, gab sich die Kuratorin des KinderUNIversums Gudrun Schindler-Rainbauer begeistert. Rektor Christian Blahous, der selbst das Kinderuni-Orchester leitete, sieht die Entwicklung des KinderUNIversums durch den Zuspruch bestätigt. „Heuer waren auch die Kursangebote für die 12- bis 14-Jährigen praktisch ausgebucht. Man sieht, dass auch Jugendliche dieser Altersgruppe durch entsprechend hochwertiges Programm begeistert werden können.“ Das Angebot reichte vom Chemiepraktikum über historische Themen bis zu Tanzworkshops und einem Ballett aus „Schwanensee“, das zur Sponsion gemeinsam mit einem mittelalterlichen Schreittanz und einer Jongliervorführung gezeigt wurde.

„Was ist Leben?“, fragte Chemikerin Schroeder

Ein besonderer Höhepunkt des Programms war der Vortrag der international renommierten Biochemikerin Renée Schroeder, die am 4. Juli im Kristallsaal des Rothschildschlosses zum Thema „Was ist Leben?“ referierte.

Die an der Universität Wien lehrende Forscherin eröffnete dabei aktuelle Einblicke in die Evolutionstheorie, beginnend vom Urknall über die ersten biochemischen Prozesse in der sogenannten Ursuppe, einer Vorstufe der Weltmeere, und das auf neuestem Stand der Forschung. Die Autorin des österreichischen Wissenschaftsbuchs des Jahres 2012 gehört der von der Bundesregierung ins Leben gerufenen Bioethik-Kommission an, war von 2005 bis 2010 Vizepräsidentin des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und ist seit September 2010 Mitglied des Rates für Forschung und Technologieentwicklung. Die Waidhofner Kinderuni zieht erstmals in ihrer Geschichte in diesem Sommer weiter und eröffnet ihre Tore im August in Wieselburg. Nach dem abschließenden „Gaudeamus“ war der Erfolg klar und eine 10-jährige Studentin brachte es auf den Punkt: „Die Kinderuni war einfach Spitze!“