NÖN: Herr Bürgermeister, wie geht es Ihnen nach Ihrem schweren Autounfall?

Bürgermeister Werner Krammer: Mir geht es Gott sei Dank schon wieder sehr gut. Ich bin auch froh, dass es meinen beiden Mitfahrern schon wieder besser geht. Vizebürgermeister Martin Reifecker wurde ja gleich wieder aus dem Krankenhaus entlassen und Magistratsmitarbeiterin Julia Büringer macht auf Krücken mittlerweile auch wieder die ersten Schritte. Der Heilungsprozess verläuft bei ihr Gott sei Dank sehr gut. Was das Autofahren betrifft, bin ich jetzt natürlich sehr vorsichtig. So ein Unfall prägt einen. Man denkt immer wieder an diesen Augenblick, als man dort steht und wie gelähmt ist und dann kommt der Zug. Das hat schon Spuren hinterlassen. Es hat ein Umdenken bewirkt, wie man von einem Termin zum nächsten unterwegs ist.

Nach Ihrer Rückkehr aus dem Krankenstand ist es dann bei einer Sondersitzung des Gemeinderates gleich ordentlich zur Sache gegangen. Auf der Tagesordnung stand der Rückkauf des Kropf-Hauses. Warum musste dieser Kauf so schnell gehen?

Krammer: Ich habe schon vor zwei Jahren begonnen, mich für das Kropf-Haus zu interessieren, weil es ein zentrales Objekt in der Stadt ist. Ich hatte einige Gespräche mit dem Besitzer Ferdinand Lindner, dabei ging es auch darum, den Denkmalschutz aufzuheben. Vor einem Jahr habe ich dann Johannes Kühhas, den Geschäftsführer der Energiegesellschaft EGW, gebeten, er möge sich doch mal anschauen, was da möglich wäre. Es gab damals auch schon ein Gespräch mit Ferdinand Lindner über den Kaufpreis, das war damals aber wirtschaftlich nicht möglich. Jetzt gibt es aber ein Konzept, das mit Wohnungen und Büroflächen dieses Gebäude reaktiviert.

Wer hat dieses Konzept erstellt?

Krammer: Dieses Konzept haben wir mit einem Planungsbüro für die EGW unter dem Gesichtspunkt, ob wir es kaufen sollen, erstellt. Wir haben damals mehrere Gebäude in Stadtnähe untersucht, weil ich meine, dass es als Stadt dringend notwendig ist, in die Bewirtschaftung und Immobilienförderung in der Innenstadt einzutreten. Vor kurzer Zeit hat Ferdinand Lindner dann noch einmal mit mir Kontakt wegen des Kropf-Hauses aufgenommen und gefragt, ob die Stadt noch Interesse habe, er sei in Pension und wolle seine Bereiche ordnen. Ich habe ihm gesagt, ja, aber nicht zu den Bedingungen, die wir damals besprochen haben. Es gab Verhandlungsgespräche und so kam der Verkaufspreis zustande, der vom Verkäufer aber bis 31. Juli limitiert war. Deshalb erfolgte der Kauf in der letzten Gemeinderatssitzung.

Die Opposition stößt sich daran, dass die Stadt das Haus teurer zurückkauft, als sie es 2012 verkauft hat. Warum hat man den Verkehrswert nicht neu erhoben?

Krammer: Wir hatten zum Zeitpunkt des Verkaufs ein Gutachten des Gebietsbauamtes, in dem der Wert des Gebäudes auf 350.000 Euro bestimmt worden war. Letztendlich geht es aber darum, ob der Preis am Markt erzielbar ist. Aus welchen Gründen auch immer haben wir das Gebäude damals um 250.000 Euro verkauft. Dass wir es jetzt um 270.000 Euro zurückkaufen, ist für mich insofern vertretbar, als am Gebäude Entkernungsmaßnahmen durchgeführt wurden, deren Wert sicher höher als 20.000 Euro ist. Insofern ist der Kaufpreis wirtschaftlich vertretbar. Ich glaube, die Stadt darf nicht einfach zuschauen, wie so ein Gebäude einfach brach liegt, noch dazu, wo es jetzt die Möglichkeit gibt, das Problem Denkmalschutz im Rahmen des Projektes „monumentum ad usum“ zu lösen.

Der zweite strittige Punkt in der Gemeinderatssitzung war die Neupflasterung des Hohen Marktes. Warum hat man sich dafür entschieden und wie möchte man die Barrierefreiheit schaffen?

Krammer: Der Grund waren städtebauliche Argumente. Architekt Ernst Beneder hat sich mit der Materie wirklich intensiv auseinandergesetzt und ein Kleinsteinpflaster für den Hohen Markt vorgeschlagen. Das setzen wir jetzt um. Letztendlich muss man aber zwischen städtebaulichen Argumenten und der Barrierefreiheit eine Balance finden. Deshalb wird es am Hohen Markt vom Oberen Stadtplatz kommend links und rechts zwei Streifen geben, die mit einem geschnittenen, glatten Kleinsteinpflaster belegt werden. Der Platz oben wird ganz mit diesem Pflaster verlegt. Auf dem Weg zum Unteren Stadtplatz wird dieser glatte Streifen auf der Außenseite der Kurve verlegt. Damit erfüllen wir die Vorgaben der Barrierefreiheit.

Der Hohe Markt ist Teil des „Stadtprojekts neu“ von Ernst Beneder. Wie weit ist man da?

Krammer: Wir hatten mittlerweile drei Workshop-Sitzungen mit den Fraktionen, in denen Ernst Beneder unterschiedliche Bereiche beleuchtet hat. Angedacht ist, dass wir im August noch einmal zusammenkommen und im September dann das Konzept der Öffentlichkeit präsentiert wird. Ich erwarte mir davon sehr viel, um Waidhofen als Standort einen gewaltigen Schritt weiterzubringen. Im Gegensatz zum ersten Stadtprojekt von Ernst Beneder, das hauptsächlich städtebaulich gedacht war, geht es bei diesem Stadtprojekt nun auch um den Wirtschaftsstandort, etwa darum, wie der Bahnhof weiterentwickelt werden kann. Auf der grünen Wiese zu bauen, ist nicht mehr zeitgemäß. Vielmehr muss man darüber nachdenken, ob die derzeitigen Nutzungen innerhalb des Zen- trumsgebiets die richtigen sind. Nehmen wir den Bauhof in der Hammergasse als Beispiel. Der liegt mitten im Wohngebiet. Da sollte man sich doch überlegen, ob es für den Bauhof in der Nähe des Zentrums nicht einen besseren Standort gibt.

Sie haben zuletzt Betriebsgebiete beim Hauptbahnhof und in Gstadt in Aussicht gestellt. Werden derartige Projekte schon konkreter?

Krammer: In Gstadt liegt ein Betriebsgebiet auf der Hand. Das Bahnhofsareal ist ein zentrales Gebiet, das de facto brach liegt. Da schauen wir uns an, welche Möglichkeiten es gibt und wie wir die mit dem Verkehr unter einen Hut bringen können. Da habe ich Ende August einen Termin mit dem zuständigen Landesrat. Dabei werden wir alle Varianten einmal durchspielen. Ernst Beneder hat die Achse Citybahn ja auch in seinem Stadtprojekt drinnen. Das ist eine zentrale Achse, da muss man strategisch eine Entscheidung treffen und diese dann konsequent verfolgen.

Der Ybbstalradweg boomt. Macht sich dieser Boom in Waidhofen touristisch bemerkbar?

Krammer: Ja, definitiv. Unsere Beherbergungsbetriebe sind gut ausgelastet. Dieser Radweg war die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Radfahren boomt. Wir sind da auch schon beim nächsten Schritt, indem wir nun in der Region das Thema Straßenradfahren aufbereiten. Ich bin überzeugt davon, dass hier noch großes touristisches Potenzial liegt.

Waidhofen hat ein Radargerät angeschafft und führt nun Geschwindigkeitsmessungen durch. Gibt es nun weniger Temposünder?

Krammer: In der Pocksteinerstraße halten sich die Autofahrer nun wirklich an das Tempolimit. Da wir mit dem Radargerät aber auch mobil unterwegs sind, ist generell die Fahrdisziplin gestiegen.

Zuletzt wurden Pläne für einen Waidhofner Betreuungsort für alle Generationen bekannt. Als möglicher Standort wurde der Reichenauerhof genannt. Wie weit sind diese Pläne gediehen?

Krammer: Für eine Seniorentagesstätte zur Entlastung von pflegenden Angehörigen gibt es von uns ein fertiges Konzept. Das werden wir dem Land NÖ vorstellen und abklären, ob wir dieses Projekt im Reichenauerhof umsetzen können. Sollte es aus irgendwelchen Gründen dort nichts werden, müssen wir andere Räumlichkeiten suchen. Ich möchte dieses Projekt unbedingt realisieren.

Es war auch die Rede davon, die Kleinkinderbetreuung in den Reichenauerhof auszulagern. Ist das derzeit ein Thema?

Krammer: Wir haben vor etwa einem halben Jahr den Bedarf für eine Kleinkinderbetreuung abgefragt. Das Ergebnis war, dass der Bedarf nach einer zweiten Gruppe derzeit nicht gegeben ist. Solange das nicht der Fall ist, passt der derzeitige Standort. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es bei der Kleinkinderbetreuung nicht so ist, dass, wenn man ein Angebot hat, dieses auch genutzt wird. Jetzt haben wir einmal gesagt, wir machen nichts. Ob das aber so bleibt, muss man sich anschauen. Derzeit tendiere ich eher dazu, ein Angebot zu schaffen. Wenn wir das machen, dann ist der Reichenauerhof eine Option.