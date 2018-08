Am Dienstag, 21. August, geht es bei Waidhofens Kinosaal unterm Sternenhimmel in die vorletzte Runde. In Kooperation mit der Stadt Waidhofen und im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes NÖ zeigt der Verein Filmzuckerl die US-Tragikomödie „Lady Bird“ im Schlosshof von Schloss Rothschild.

Starke Frauenfiguren im Fokus

Nach dem preisgekrönten österreichischen Spielfilm „Die beste aller Welten“ von Adrian Goiginger und dem Dokumentarfilm „Ghostland – Reise ins Land der Geister“ in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen rückt auch der Coming-of-Age-Film „Lady Bird“ starke Frauenfiguren in den Fokus. Bei dem Film handelt es sich um die erste eigene Regiearbeit von Schauspielerin und Autorin Greta Gerwig. Im Zentrum des Films steht Christine „Lady Bird“ McPherson (Saoirse Ronan), deren Alltag im kalifornischen Sacramento aus High-School-Routine, Familienproblemen und ersten ernüchternden Erfahrungen mit Jungs besteht.

Kein Wunder also, dass die 17-Jährige davon träumt, flügge zu werden. Im echten Leben rebelliert sie mit Leidenschaft und Dickköpfigkeit gegen die Enge in ihrem Elternhaus. Doch allzu leicht macht ihre Mutter (Laurie Metcalf) dem eigenwillig-aufgeweckten Teenager die Abnabelung nicht, und so ziehen alle beide zwischen Trotz, Wut und Resignation immer wieder sämtliche Gefühlsregister.

„Lady Bird“ sorgt seit der Weltpremiere beim „Telluride Film Festival“ auf der ganzen Welt für euphorische Publikums- und Kritikerreaktionen und zeigt auf unwiderstehlich charmante und berührend wahrhaftige Weise, was es heißt, erwachsen zu werden. Dabei richtet Greta Gerwig, die neben der Regie auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, ihren sehr persönlichen und originellen Blick nicht zuletzt auf eine ungewöhnlich intensive Mutter-Tochter-Beziehung, in der jede Menge Potenzial für emotionale Konflikte, aber auch von Herzen kommende Komik steckt.

Oscarnominierung für den „Besten Film“

Mit ihrem ebenso charmanten wie witzigen Coming-of-Age-Film gelang Greta Gerwig ein unerwarteter Welthit. „Lady Bird“ wurde mit zwei Golden Globes als beste Kinokomödie und für die beste Hauptdarstellerin bedacht und für fünf Oscars, darunter auch für den besten Film, nominiert.

Zum Abschluss des diesjährigen Schlosshofkinos erzählt dann am Dienstag, 28. August, die Schweizer Komödie „Die göttliche Ordnung“ von der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz Anfang der 70er-Jahre.

Vor und nach dem Film wird jeweils der Schlosshof des Waidhofner Rothschildschlosses von einem DJ stimmungsgerecht beschallt.