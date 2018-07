Für heftige Kritik sorgte der jüngste Nationalratsbeschluss von ÖVP, FPÖ und NEOS zu einer „Ausgabenbremse“ für die Sozialversicherungen beim Hauptverband der Sozialversicherungen. Protest kommt auch von der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK). Der Grund: Mit dem Beschluss darf die NÖGKK, so wie alle anderen Versicherungsträger auch, bei Bauwerken nur mehr eine laufende Instandhaltung beschließen. Das bedeutet das Aus für anstehende Neubauten. Wie die APA berichtete, sei auch das Service-Center in Waidhofen davon betroffen.

Das Service-Center hier sei in die Jahre gekommen, heißt es seitens der NÖGKK. Es gebe nicht ausreichend Parkplätze und keinen barrierefreien Zugang. Man hätte deshalb in nächster Zeit in eine kundengerechte Neugestaltung investieren müssen. Konkrete Pläne, wie ein derartiges Projekt aussehen, und wann und wo es umgesetzt werden solle, habe es allerdings noch nicht gegeben.