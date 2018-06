Um die Wichtigkeit der öffentlichen Kommunikation der Pfarren zu betonen sowie das Engagement dieser vor den Vorhang zu holen, schreibt die Diözese St. Pölten jährlich den Pfarrmedienwettbewerb aus.

Auch heuer konnten wieder verschiedene Medien, die die Pfarre nutzt, um ihre Anliegen an die Öffentlichkeit zu tragen, eingereicht werden. Eine Jury bewertete die eingereichten Arbeiten dann in vier Kategorien. Die Pfarre Waidhofen wurde in der Kategorie „Öffentlicher Raum“ mit dem dritten Platz prämiert. Ausgezeichnet wurde eine Plakatserie, mit welcher der Betrachter aufgefordert wurde, seine Meinung zu kirchlichen Themen kundzutun.

Die Plakate standen mehrere Wochen in der Kirche. Die ausgewerteten Statements dienten dann als Grundlage für Gespräche nach den Gottesdiensten beim „Treffpunkt Kirchenplatz“ mit Brot und Wein.