Bei der außerordentlichen Gemeinderatssitzung am Montag wurde die umstrittene Neupflasterung des Hohen Marktes beschlossen. Das derzeitige Betonpflaster wird abgetragen und ein Kleinsteinpflaster verlegt. Die Arbeiten sollen Ende Juli starten und bis Mitte September abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 310.000 Euro. Da die Pflasterarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus erfolgen, beteiligt sich die damit betraute kabelplus GmbH mit 30.000 Euro. Für sie fällt durch die Pflasterung nämlich die Wiederherstellung des Belags nach der Glasfaserverlegung weg. Bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten sollen aus Mitteln der NÖ Stadterneuerung wieder zurück in die Stadtkasse fließen.

Bedenken wegen Barrierefreiheit

Wie zu erwarten, stieß die Neupflasterung des Hohen Marktes im Stadtparlament auf scharfe Kritik seitens der Opposition. FUFU-Stadtrat Martin Dowalil formulierte diese diesmal nicht in Uniform, sondern in ein weißes Unterleiberl gewandet – als Zeichen fehlender Wertschätzung gegenüber der Bürgermeisterpartei, wie er ausführte. Was Dowalil in der Sache sauer aufstößt, ist der Verweis des Stadtchefs in der Vergangenheit auf jenen Paragrafen des Stadtrechtsorganisationsgesetzes, welcher festhält, dass es der Bürgermeister ist, der den Stadträten Aufgaben überträgt und letztendlich er die Verantwortung zu tragen hat.

Aus Protest im Feinripp: FUFU-Stadtrat Martin Dowalil kritisierte die Neupflasterung scharf. | Kössl

Da der FUFU-Baustadtrat nicht damit rechnet, dass die Fördermittel aus der Stadterneuerung noch heuer fließen, erwartet er, dass das Geld für die Pflasterung des Hohen Marktes aus seinem Budget abgezweigt wird. Die für ihn weit notwendigere Sanierung des Innenstadtpflasters sieht er somit in weitere Ferne rücken. Synergien mit den Glasfaserverlegearbeiten kann Dowalil nicht erkennen. Diese würde es geben, wenn man im Zuge der Arbeiten auch gleich den alten Mischwasserkanal am Hohen Markt erneuern würde, meinte er. „Ich finde es schade, dass die Bürgermeisterpartei im Alleingang solche Entscheidungen trifft. Dowalils Mitstreiterin Sylvia Tazreiter bekrittelte, dass das geplante Kleinsteinpflaster nicht mit dem Behindertengleichstellungsgesetz vereinbar sei.

Ins selbe Horn stießen FPÖ-Mandatar Dieter Bures („kein behindertengerechtes Pflaster“) und SPÖ&UA-Stadtrat Erich Leonhartsberger. Das Kleinsteinpflaster sei für ältere Personen nicht geeignet und ein „massiver Fehler“, sagte dieser. „Der Grund, warum wir hier das Pflaster neu machen, erschließt sich mir nicht.“ Auch UWG-Gemeinderat Michael Elsner sieht keine Dringlichkeit gegeben. Ein neues Pflaster sei nicht ausschlaggebend für die Belebung des Stadtteils. „Seit 15 Jahren ist immer irgendetwas dringend. Genau das hat die Stadt in diese budgetäre Lage gebracht“, sagte Elsner. „Ich verstehe es einfach nicht“, meinte auch Grünen-Gemeinderat Matthias Plankenbichler lapidar.

Maßnahme im Richt- und Maßnahmenplan

Anders sieht die Sache naturgemäß die Bürgermeisterpartei. Man müsse immer die Stadtentwicklung im Auge behalten und diese

Bürgermeister Werner Krammer konterte mit dem Richt- und Maßnahmenplan für den Hohen Markt. | Kössl

Maßnahme im Gesamtkontext sehen, forderte Stadtchef Werner Krammer ein. Die Pflasterung finde sich unter dem Punkt Oberflächengestaltung im 2017 beschlossenen Richt- und Maßnahmenplan für den Hohen Markt. „Ich habe immer gesagt, das hat nicht Priorität, aber ich habe auch gesagt, dass – wenn hier mindestens fünf Partner bereit sind zu investieren – wir uns als Stadt dem nicht verschließen werden“, hielt Krammer fest und verwies auf mittlerweile sechs Partner. Die Barrierefreiheit sieht der Stadtchef durch das Kleinsteinpflaster nicht gefährdet. Um diese zu gewährleisten soll ein Begleitstreifen verlegt werden. Das dafür verwendete Pflaster charakterisiere sich durch eine glatte Oberfläche. Was eine Erneuerung des Kanals betreffe, so sei hier die nächsten 15 Jahre nichts geplant, sagte der Stadtchef.

Letztendlich beschloss die Bürgermeisterpartei die Neupflasterung des Hohen Marktes im Alleingang.