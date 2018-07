Vor sieben Jahren sorgte der Verkauf des Kropf-Hauses am Oberen Stadtplatz an Pavel Volkov für den Polit-Aufreger des Sommers. Damals verkaufte die Stadt das Gebäude um 250.000 Euro an den russischen Investor, der damit hochtrabende Pläne hatte. Daraus wurde letztlich nichts. Bereits ein Jahr später verkaufte Volkov das Haus entkernt um 350.000 Euro an die Domizil Bauträger GmbH von Immobilienmakler Ferdinand Lindner weiter. Dieser versuchte daraufhin, es wieder an den Mann zu bringen. Ein Käufer für das geschichtsträchtige Gebäude, in dem sich seit dem 19. Jahrhundert das Gasthaus „Zum Goldenen Ochsen“ befand, wollte sich jedoch nicht einstellen.

Nun kauft die Stadt Waidhofen das Kropf-Haus von der Domizil Bauträger GmbH um 270.000 Euro wieder zurück. Am Montag dieser Woche stand der Kaufvertrag im Gemeinderat zur Beschlussfassung an und einmal mehr sorgte das Kropf-Haus dabei für eine heiße Polit-Debatte. Insgesamt kommen auf die Stadt durch den Kauf Kosten von 287.604 Euro zu, wobei 266.000 Euro durch den Verkauf der ehemaligen Werkstätten der Forstfachschule an die stadteigene Energiegesellschaft EGW gedeckt sind, für den restlichen Betrag ist eine Darlehensaufnahme notwendig.

Letztendlich wurde der Erwerb des Kropf-Hauses von der Bürgermeisterpartei alleine besiegelt. Die Opposition konnte die Dringlichkeit nicht nachvollziehen. Das Kropf-Haus sei zwar ein wichtiges Objekt, das es zu entwickeln gelte, hielt SPÖ&UA-Stadtrat Erich Leonhartsberger fest, verwies jedoch darauf, dass man es zu einem höheren Preis zurückkaufe, als man es damals verkauft habe. Dass das Haus entkernt und mehrere Jahre nicht beheizt worden sei, sei ihm wenig zuträglich gewesen, führte Leonhartsberger aus. Auch ein aktueller Schätzwert und ein Nutzungskonzept fehlen ihm.

Opposition fehlt Projekt und Schätzgutachten

Das sah FUFU-Stadtrat Martin Dowalil ähnlich. In einem Gutachten aus dem Jahre 2011 sei der Verkehrswert des Gebäudes mit 345.000 Euro beziffert worden, ein aktueller Verkehrswert fehle jedoch. „Wir kaufen hier ein Haus, ohne zu wissen, was wir damit tun“, kritisierte Dowalil ein fehlendes Projekt.

UWG-Mandatar Michael Elsner zeigte sich von dem Tagesordnungspunkt „überrascht“ und Grünen-Mandatar Matthias Plankenbichler sprach von einer „Schnellschussaktion“.

WVP-Bürgermeister Werner Krammer verteidigte den Beschluss. Es handle sich um einen „strategischen Hauskauf“. „Wenn man sich zur Innenstadt bekennt, so muss man als öffentliche Hand auch seine Verantwortung wahrnehmen“, sagte der Stadtchef und verwies auf Probleme mit dem Denkmalschutz, die es bei der Nutzung des historischen Gebäudes in der Vergangenheit immer wieder gegeben habe. Nun werde die Stadt im Rahmen des vom Land NÖ geförderten Forschungsprojekts „monumentum ad usum“ der Donau-Uni Krems mit dem Bundesdenkmalamt Möglichkeiten der Gebäudenutzung durchleuchten und ein Nutzungskonzept erarbeiten. FUFU-Stadtrat Dowalil wollte das nicht gelten lassen: „Dieses Projekt läuft bis 2022. Der Stress, dass wir das Gebäude jetzt kaufen müssen, erschließt sich mir nicht.“

Ein Abänderungsantrag der SPÖ&UA, in dem gefordert wurde, das Gebäude erst dann zu kaufen, wenn ein Schätzgutachten über den Verkehrswert und ein Nutzungskonzept inklusive einem groben Investmentrahmen vorliege, wurde von der WVP abgeschmettert.